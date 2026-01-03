SUCCESSOS
A tocar de la tragèdia de Crans-Montana
La família López va estar a punt de passar el Cap d’Any prop de l’epicentre del desastre
Per Bieito López, andorrà i gerent de Fusteria Frealon, i la seva dona, anar a passar el Cap d’Any a Suïssa ja és una tradició familiar. La seva filla fa vuit anys que viu i treballa al país alpí, i ja en fa tres que és cirurgiana a l’Hospital de Sion, el de referència cantó del Valais.
El poble i resort de Crans-Montana, escenari habitual de la Copa del Món d’esquí alpí, ha estat el punt de trobada de la família López en els últims tres anys. Aquest hivern, explica Bieito al Diari, havien fet una reserva per sopar en un restaurant situat just al davant del bar Le Constellation, on la nit de cap d’any 40 persones van morir i més d’un centenar van ser ferides en un incendi. Tot i això, a última hora van decidir passar la nit a Verbier, un poble i també resort d’esquí situat a uns 60 quilòmetres de l’epicentre de la tragèdia. “Per casualitat no érem allà, però també ens podria haver tocat a nosaltres. Si haguéssim sopat a Crans-Montana, segurament després hi hauríem anat a fer una copa”, explica el Bieito.
La famíla va assabentar-se de la notícia a les tres de la nit, quan la filla va rebre un missatge del canal de notícies i emergències de l’hospital. Tot i això, no va haver de ser mobilitzada. De seguida la família López va desplaçar-se a casa de la filla, a Bramois, un poble pertanyent a Sion, situat prop de l’hospital. Bieito explica que al voltant del centre sanitari hi havia una quinzena d’helicòpters, mobilitzats per traslladar ferits en l’incendi. “Aquí el transport sanitari se sol fer amb helicòpter. L’hospital va llançar un avís perquè ningú fes esquí fora pista en en els propers dies, ja que calia destinar tots els recursos per socórrer les víctimes de Crans-Montana.
Eficiència
Malgrat el caos inicial provocat per la magnitud de l’incendi i l’explosió a Le Constellation i la commoció general al país pel nombre de víctimes de la tragèdia, Bieito remarca que la resposta dels serveis d’emergències i de les autoritats va ser “molt ràpida i eficient”. Tot i això, i com és habitual en escenaris com aquest, la mobilitat va complicar-se en les primeres hores, ja que la policia va desplegar “controls molt exhaustius” a les carreteres.
Les autoritats ja han descartat que l’incident sigui un atac deliberat o terrorista. Les autoritats del cantó de Valais van apuntar ahir que l’incendi, amb tota seguretat, va començar de manera accidental. Les espurnes de bengales col·locades en ampolles de xampany haurien encès material inflamable del sostre. Les investigacions se centren ara a analitzar aquests materials. També s’estudia si hi havia plans d’evacuació i si van respectar-se les normes de seguretat contra incendis.
El succés és, sens dubte, un dels més greus que ha patit Suïssa en els últims anys i, molt probablement, també de la seva història. El país alpí, un dels més pròspers, segurs i pacífics del món, ha declarat cinc dies de dol nacional.