Habitatge
Un portal immobiliari situa el preu mitjà del lloguer en 3.165 euros
El preu de venda ha augmentat un 6% en només tres mesos i frega el milió d'euros de mitjana
El preu mitjà del lloguer dels pisos se situa en 3.165,47 euros durant el quart trimestre del 2025, una lleu devallada del 0,08% respecte als 3.168,26 euros del tercer trimestre, però un augment respecte als 2.929,75 euros del primer trimestre del 2025, segons informa al web Pisos.ad. El recull ha estat elaborat sobre les dades dels 107 immobles disponibles per llogar al web, que tenen una superfície mitjana de 120,82 metres quadrats, per sota dels 125,15 metres quadrats de l'oferta del primer trimestre, i un preu medià que ha baixat a 2.600 euros, quan al primer trimeste era de 2.800. Les dades mostren que també s’ha incrementat el preu mitjà per metre quadrat, que passa de 23,41 euros el primer trimestre, a 26,20 euros el quart trimestre, caiguent en comparació als 27,76 euros del tercer trimestre.
Les dades per parròquies indiquen que Andorra la Vella és la parròquia amb els preus de lloguer de pisos més elevats, amb una mitjana que supera els 3.853 euros mensuals, mentre que Encamp continua sent la més assequible, amb un preu mitjà de 1.533 euros. En termes de rendiment per superfície, Encamp encapçala el rànquing amb un preu mitjà per metre quadrat de 29,49 euros, mentre que la Massana presenta el valor més baix, amb 19,85 euros per metre quadrat.
En el mercat de compravenda de pisos, les dades tornen a mostrar una pujada significativa dels preus. El preu mitjà de venda se situa en 951.181,87 euros. I el medià ha augmentat fins als 760.000 euros, el que confirma una tendència a l’alça que es manté des de fa mesos. El preu per metre quadrat de venda passa dels 7.028,95 a 7.444,44 euros per metre quadrat, i la superfície mitjana dels habitatges venuts, que arriba als 127,77 metres quadrats.
Ordino i Escaldes líders en compravenda
En aquest context, Ordino i Escaldes consoliden el lideratge com a zones amb els valors de compravenda més elevats. A Ordino, el preu mitjà dels pisos supera els 1,6 milions d’euros, mentre que les cases arriben als 3,7 milions. Escaldes manté també valors alts, amb 1,4 milions euros de mitjana per pis i un preu per metre quadrat que supera els 9.341 euros, el més alt de totes les parròquies. En contrast, Encamp es manté com l’opció més assequible, amb preus mitjans de 434.964,22 euros en pisos i un cost per metre quadrat de 4.317,99 euros en cases.