Un portal immobiliari situa el preu mitjà del lloguer en 3.118 euros

El preu mitjà del lloguer dels pisos se situa en 3.117,82 euros durant el segon trimestre del 2025, una pujada del 6,4% respecte als 2.929,75 euros del primer trimestre, segons informa al web Pisos.ad, que constata que és la xifra més alta registrada al portal. El recull ha estat elaborat sobre les dades dels 133 immobles disponibles per llogar al web, que tenen una superfície mitjana de 113,14 metres quadrats, per sobre dels 125,15 metres quadrats de l'oferta del primer trimestre, i un preu medià que es manté en 2.800 euros. Les dades mostren que també s’ha incrementat el preu mitjà per metre quadrat, que passa de 23,41 euros a 27,56 euros, un augment del 17,7%.

Les dades per parròquies indiquen que Escaldes-Engordany es manté com la parròquia amb els preus de lloguer de pisos més elevats, amb una mitjana que supera els 3.648 euros mensuals, mentre que Encamp continua sent la més assequible, amb un preu mitjà de 1.571 euros. En termes de rendiment per superfície, Canillo encapçala el rànquing amb un preu mitjà per metre quadrat de 31 euros, seguit de prop per Escaldes-Engordany, mentre que Sant Julià de Lòria presenta el valor més baix, amb 19,46 euros per metre quadrat.

En el mercat de compravenda de pisos, les dades tornen a mostrar una pujada significativa dels preus. El preu mitjà de venda ha crescut un 15,4% respecte al trimestre anterior, situant-se en 794.429 euros. I el medià ha augmentat fins als 593.388 euros, el que confirma una tendència a l’alça que es manté des de fa mesos. El preu per metre quadrat de venda passa dels 6.000,53 als 6.593,03 euros per metre quadrat, i la superfície mitjana dels habitatges venuts, que arriba als 120,5 metres quadrats.

Ordino i Escaldes líders en compravenda

En aquest context, Ordino i Escaldes consoliden el lideratge com a zones amb els valors de compravenda més elevats. A Ordino, el preu mitjà dels pisos supera els 1,5 milions d’euros, mentre que les cases arriben als 3,1 milions. Escaldes manté també valors alts, amb 1.149.142 euros de mitjana per pis i un preu per metre quadrat que supera els 8.493 euros per metre quadrat, el més alt de totes les parròquies. En contrast, Encamp es manté com l’opció més assequible, amb preus mitjans de 439.591 euros en pisos i un cost per metre quadrat de 4.183 euros per metre quadrat en cases.

Baixada del mercat de cases

Pel que fa al mercat de cases de lloguer, el nombre d’immobles disponibles s’ha reduït lleugerament fins a les dotze unitats, però això no ha impedit una pujada molt destacada en els preus. El preu mitjà mensual ha augmentat fins als 6.582,92 euros, amb un preu per metre quadrat que s’enfila fins als 21,33 euros per metre quadrat, gairebé el doble del trimestre anterior.

També es registra una pujada en el segment de cases en venda, amb un preu mitjà que assoleix els 2.361.785 euros, mentre que el preu medià se situa en 1.712.500 euros, confirmant l’encariment general del mercat residencial en aquest segment.