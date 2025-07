Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El preu mitjà dels lloguers ha tornat a augmentar en els tres primers mesos de l'any amb un increment del 3,43% respecte al quart trimestre de l'any passat, segons l'informe del portal immobiliari pisos.ad elaborat amb els habitatges que oferten. L'estudi assenyala que la mitjana de lloguer dels 88 pisos disponibles a la web és de 2.929,75 euros amb una superfície mitjana de 125,15 metres quadrats. L'últim trimestre de 2024 el preu era de 2.832 euros.

La pujada és molt més moderada que la registrada en l’informe anterior, el del quart trimestre del 2024, quan la mitjana va augmentar un 17%, passant dels 2.419 als 2.832 euros. Pel que fa al preu medià de lloguer de pisos (valor que ocupa la posició central en un conjunt de dades ordenades) també s’incrementa un 9,8%, des dels 2.550 als 2.800 euros. I assenyalen que Escaldes continua sent la parròquia amb els lloguers més cars, amb xifres per sobre dels 3.530 euros al mes, i de 23,41 euros el metre quadrat. I Encamp està en la franja baixa, amb 1.460 euros, tot i que té les xifres més altres per metre quadrat, amb 42 euros.

Escaldes lidera l'oferta de lloguer amb 25 pisos, 21 estan a Andorra la Vella, 20 a la Massana, una dotzena a Canillo, a Encamp i Ordino n'hi ha quatre i a Sant Julià, dos. La parròquia laurediana té els pisos amb més grans, amb 176,5 metres quadrats de mitjana, i en segon lloc estan els d'Escaldes amb 115 metres quadrats.

El portal immobiliari analitza els preus de venda de pisos amb 1.049 ofertes i afirma que el preu mitjà pràcticament es manté estable, amb un lleuger increment del 0,01%, ja que passa dels 688.086 euros de l'informe del quart trimestre del 2024 als 688.185 euros actuals. El preu per metre quadrat és de 6.000 euros, i la superfície mitjana de 115 metres quadrats. L'estudi exposa que Ordino segueix tenint els preus més elevats amb un preu mitjà que supera els 1,2 milions d’euros en el cas dels pisos. I Encamp es manté com la parròquia amb els preus més accessibles amb vendes de mitjana per 389.228 euros. L'oferta es distribueix de manera similar per quatre parròquies: Encamp amb 222 unitats, Escaldes amb 217, la capital en té 215 i Canillo, 208.

Cases de lloguer a 5.125 euros

L'informe avalua a més els preus de les cases de lloguer, 13 disponibles, que se situen en els 5.215,38 euros de mitjana, i en 4.500 euros per a l'índex medià, amb una superfície mitjana de quasi 409 metres quadrats i un preu mig de 12,76 euros per metre quadrat. Respecte del quart trimestre del 2024, es dona un increment en els dos preus i així el mitjà era llavors de 5.133,33 euros i el medià de 3.900 euros. Les cases de lloguer més cares estan a la capital, amb 8.266 euros de mitjana i les més barates, a Ordino, amb 2.000 euros.

La venda de cases, amb 243 referències, té uns preus de compra quasi un 1% superiors al trimestre anterior, en pujar de 2.294.631 euros als 2.272.451 euros. La superfície mitjana és de 443 metres quadrats i el preu de 5.125 euros. Ordino té els preus més elevats, per sobre dels 3,5 milions, i a Encamp són de poc més d’1,5 milions d’euros.