Habitatge
Un portal immobiliari situa el preu mitjà del lloguer en 3.168 euros
L'informe indica que l'encariment ha estat del 8,14% respecte el primer trimestre
El preu mitjà del lloguer dels pisos se situa en 3.168,26 euros durant el tercer trimestre del 2025, una pujada del 8,14% respecte als 2.929,75 euros del primer trimestre, segons informa al web Pisos.ad, que constata que és la xifra més alta registrada al portal. El recull ha estat elaborat sobre les dades dels 129 immobles disponibles per llogar al web, que tenen una superfície mitjana de 114,15 metres quadrats, per sota dels 125,15 metres quadrats de l'oferta del primer trimestre, i un preu medià que ha baixat a 2.650 euros. Les dades mostren que també s’ha incrementat el preu mitjà per metre quadrat, que passa de 23,41 euros el primer trimestre, a 27,76 euros, un augment de prop del 18%.
NACIONAL
Agències
Les dades per parròquies indiquen que Andorra la Vella és la parròquia amb els preus de lloguer de pisos més elevats, amb una mitjana que supera els 3.886 euros mensuals, mentre que Encamp continua sent la més assequible, amb un preu mitjà de 1.633 euros. En termes de rendiment per superfície, Canillo encapçala el rànquing amb un preu mitjà per metre quadrat de 30,22 euros, seguit de prop per Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, mentre que la Massana presenta el valor més baix, amb 21,48 euros per metre quadrat.
En el mercat de compravenda de pisos, les dades tornen a mostrar una pujada significativa dels preus. El preu mitjà de venda ha crescut un 12,78% respecte al trimestre anterior, situant-se en 895.970,18 euros. I el medià ha augmentat fins als 695.000 euros, el que confirma una tendència a l’alça que es manté des de fa mesos. El preu per metre quadrat de venda passa dels 6.593,03 als 7.028,95 euros per metre quadrat, i la superfície mitjana dels habitatges venuts, que arriba als 127,47 metres quadrats.
Ordino i Escaldes líders en compravenda
En aquest context, Ordino i Escaldes consoliden el lideratge com a zones amb els valors de compravenda més elevats. A Ordino, el preu mitjà dels pisos supera els 1,6 milions d’euros, mentre que les cases arriben als 3,5 milions. Escaldes manté també valors alts, amb 1.300.000 euros de mitjana per pis i un preu per metre quadrat que supera els 9.144,60 euros, el més alt de totes les parròquies. En contrast, Encamp es manté com l’opció més assequible, amb preus mitjans de 472.877,22 euros en pisos i un cost per metre quadrat de 4.080,05 euros en cases.