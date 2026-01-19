Seguretat social
La Fiscalia recorre contra l’arxivament judicial del cas de les pensions d’invalidesa
El ministeri públic vol que es continuï investigant si hi ha responsabilitats penals després que la Batllia descartés delicte en la gestió de la CASS
La Fiscalia ha presentat recurs contra la decisió de la Batllia d’arxivar la causa penal oberta arran de l’escàndol de les pensions d’invalidesa pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). El ministeri públic considera que els fets s’han de continuar investigant per aclarir si hi ha responsabilitats penals, més enllà de les deficiències administratives o tècniques que va apuntar la batlle instructora. La comunicació d’aquest recurs s’ha fet durant la reunió que ha celebrat la comissió especial d’enquesta del Consell General, que havia quedat congelada des de l’inici del procediment judicial.
El cas es va iniciar després que es detectés que la CASS havia estat abonant durant anys prestacions d’invalidesa superiors a les que corresponien legalment. La parapública ho atribuïa a una manca de recursos interns per revisar de forma periòdica els expedients, una versió que la Batllia va assumir en el seu moment, concloent que no existien prou indicis per imputar un delicte penal. L’arxiu, però, no ha estat compartit pel ministeri fiscal, que ara demana que s’obri una nova fase d’instrucció per aprofundir en l’anàlisi de possibles responsabilitats.
El recurs s’ha presentat davant el Tribunal de Corts i obre la porta a una revisió global de les diligències practicades fins ara. Fonts jurídiques apunten que si s’admet a tràmit, es podrien reactivar declaracions, sol·licitar nova documentació o fins i tot encarregar peritatges sobre la gestió i els sistemes de control utilitzats per la CASS durant els anys en què es van produir els pagaments indeguts.
L’evolució del procés judicial condiciona directament els treballs de la comissió parlamentària, que es va constituir amb l’objectiu de determinar si, més enllà de la possible responsabilitat penal, hi havia hagut també responsabilitats polítiques. La majoria de les forces polítiques aposten per mantenir-la en suspens fins que es resolgui el futur de la causa penal. No obstant això, des de Concòrdia es demana que es reactivi la feina legislativa malgrat que la via judicial continuï oberta.
Cerni Escalé, president del grup parlamentari, ha assegurat a aquest diari que "el fet que la Fiscalia presenti recurs demostra que el cas no està tancat". Per ell, "és necessari que el Consell General exerceixi les seves funcions i investigui si les decisions que es van prendre dins de la CASS van tenir alguna motivació política o si hi va haver deixadesa en la supervisió". Escalé ha remarcat que "la transparència no pot quedar aturada per un procediment judicial que pot allargar-se mesos".
La CASS, per la seva banda, manté que va col·laborar en tot moment amb la Batllia i que ha aportat tota la informació requerida, així com informes interns que posaven de manifest la manca de capacitat per fer els controls periòdics. També afirma que s’han implementat canvis interns per evitar que situacions similars es repeteixin.
El cas de les pensions ha generat una gran preocupació pública perquè ha afectat de ple la confiança en la gestió dels recursos destinats a les persones amb discapacitat. A més, ha tornat a posar en relleu la importància de disposar de sistemes eficients de control dins l’administració, especialment en àmbits sensibles com les prestacions socials.
Amb el recurs de la Fiscalia, el cas es manté obert i, per tant, tant l’àmbit judicial com el polític continuen tenint recorregut. El Tribunal de Corts haurà de decidir ara si dona continuïtat a la causa o confirma l’arxiu decidit per la Batllia.