La policia detecta dos menors que treballaven sense papers en un hotel
Són dues noies de 16 anys que tenien només permís de residència, que no els permetia tenir contracte laboral
El director de la policia, Bruno Lasne, va defensar ahir que els agents reben formació específica sobre com han d’abordar el tracte amb menors d’edat i que tots coneixen el protocol que estableix que només se’ls pots interrogar en presència d’un progenitor i d’un advocat. “La totalitat dels policies tenen clara la Llei de menors i que no els poden interrogar i no fem interrogatoris a menors”, va afirmar en declaracions al Diari. El màxim responsable del cos de seguretat va donar detalls sobre les intervencions efectuades per agents del servei amb menors implicats després de la denúncia sobre interrogatoris per conèixer la situació legal de pares immigrants i que el Diari publiqués que s’haurien produït cinc casos i detalls d’un parell. Un dels controls exposats va ser fruit d’una inspecció rutinària dels agents d’Immigració a un hotel de les que es fan per saber si els empleats estan legalment al Principat. Va ser el passat 6 de gener, festivitat de Reis, i va permetre identificar dues noies de 16 anys que estaven treballant a l’establiment i no ho podien fer perquè tenien permís de residència però no autorització per treballar. El director de la policia va explicar que aquest control va acabar amb una “sanció a la propietat de l’hotel però no es va fer cap interrogatori a les menors”.
Lasne va insistir que “no hi ha cap instrucció als agents perquè controlin menors per temes d’immigració” i va subratllar que sí que hi ha intervencions de les patrulles quan veuen menors que consideren “que poden estar en situació de vulnerabilitat”. És en aquest context, segons va apuntar Lasne, que es va produir el cas que implica agents amb un infant al Pas de la Casa. Una patrulla que estava fent una parada preventiva davant l’escola andorrana el juny passat van veure “un infant sol en un dia de molta afluència turística al Pas, van pensar que podia tenir 5-6 anys i li van demanar on anava sol i on estaven els pares”. El menor va respondre que els progenitors estaven a casa i els policies el van acompanyar caminant fins a la porta del centre educatiu “però no el van portar en el cotxe oficial”, segons les explicacions que els agents van reiterar a la direcció, insistint que van actuar en pensar en la vulnerabilitat del menor que va resultar que tenia 10 anys. El director de la policia va afegir que els agents van anar llavors a parlar amb la directora de l’escola andorrana del Pas i ella els va recalcar que no han d’intervenir directament amb un escolar que assisteix a un centre de primària i els diu que hi ha un document que apunta que en determinades edats “pot anar sol”.
Els agents van poder saber on vivien els pares pel centre escolar no per informació facilitada pel nen i van anar a parlar amb ells. Una conversa que “es van agafar en positiu” quan els van comentar que estava sol en un dia de molta gent al Pas. La intervenció sí que va permetre constatar que els pares són dos residents argentins amb permís per viure a Andorra, però que el nen estava en situació irregular.
Lasne va defensar intervencions de la policia per adreçar-se a menors en situacions en què es detectin presumptes infraccions com ara que hagin furtat mercaderia o que se’ls trobi sols de matinada pel carrer. El director del cos de seguretat va exposar què consideren “situacions de vulnerabilitat”, casos que justifiquen un control: “que hi hagi menors de 12, 13 o 14 anys que estan sols pel carrer, per exemple a la una de la matinada al Prat del Roure d’Escaldes”. En aquestes circumstàncies els agents els demanen pels pares “i fins i tot els porten a casa”, va manifestar. I també ho són, va afegir-hi, intervencions “per ajudar el menor” com ara que efectius del cos trobin “menors que van pel carrer en dies de fred en màniga curta. Hem d’intervenir perquè potser no està ben atès”.
Un altre exemple que va posar va ser quan reben un requeriment des d’un comerç perquè un menor ha sostret algun article. “Hem d’identificar-lo i avisem els pares perquè el vinguin a buscar”, i va remarcar que en aquests serveis s’ha de demanar pels pares per contactar amb ells “perquè han de saber el que han fet els fills, només faltaria”, va emfatitzar Bruno Lasne.
