Alerten d’interrogatoris a infants sense adults presents

Argentinos en Andorra està recopilant informació de les famílies

El missatge de l’entitat.

Andorra la Vella

El col·lectiu Argentinos en Andorra ha difós una crida d’alerta a través de les xarxes socials en què insta les famílies a informar si els seus fills menors han estat interpel·lats per autoritats a la via pública sense la presència d’un adult responsable. Segons el missatge, es tractaria d’interaccions amb policies o altres figures d’autoritat que haurien fet preguntes o demanat dades personals a menors sense que hi hagués cap tutor legal al seu costat.

Interior desmenteix de manera rotunda cap actuació en aquest sentit

En la publicació, compartida a les diferents plataformes, s’especifica que qualsevol tipus de requeriment o recollida d’informació feta “sense la presència d’algun major responsable” hauria de ser notificada amb urgència al correu electrònic del col·lectiu. A més, es demana a les famílies que detallin la situació amb la màxima precisió possible, incloent-hi dates, hores i ubicació dels fets. Des del ministeri d’Interior es va negar ahir rotundament que hi hagi instruccions a la policia de preguntar a menors i que si es vol hi ha vies oficials per recopilar qualsevol tipus d’informació.

Una vista del Pas de la Casa.

Fernando Galindo

L’objectiu aparent de la crida és poder agrupar testimonis que permetin identificar si aquestes actuacions responen a casos puntuals o si es tracta d’una pràctica més estesa. Tot i que el missatge no fa referència a cap cas concret ni aporta dades verificables, el to és d’urgència i apel·la directament a la comunitat immigrant.

