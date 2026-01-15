DENÚNCIA A LES XARXES
Alerten d’interrogatoris a infants sense adults presents
Argentinos en Andorra està recopilant informació de les famílies
El col·lectiu Argentinos en Andorra ha difós una crida d’alerta a través de les xarxes socials en què insta les famílies a informar si els seus fills menors han estat interpel·lats per autoritats a la via pública sense la presència d’un adult responsable. Segons el missatge, es tractaria d’interaccions amb policies o altres figures d’autoritat que haurien fet preguntes o demanat dades personals a menors sense que hi hagués cap tutor legal al seu costat.
Interior desmenteix de manera rotunda cap actuació en aquest sentit
En la publicació, compartida a les diferents plataformes, s’especifica que qualsevol tipus de requeriment o recollida d’informació feta “sense la presència d’algun major responsable” hauria de ser notificada amb urgència al correu electrònic del col·lectiu. A més, es demana a les famílies que detallin la situació amb la màxima precisió possible, incloent-hi dates, hores i ubicació dels fets. Des del ministeri d’Interior es va negar ahir rotundament que hi hagi instruccions a la policia de preguntar a menors i que si es vol hi ha vies oficials per recopilar qualsevol tipus d’informació.
L’objectiu aparent de la crida és poder agrupar testimonis que permetin identificar si aquestes actuacions responen a casos puntuals o si es tracta d’una pràctica més estesa. Tot i que el missatge no fa referència a cap cas concret ni aporta dades verificables, el to és d’urgència i apel·la directament a la comunitat immigrant.