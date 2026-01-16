IMMIGRANTS
La policia controla almenys cinc menors per detectar casos irregulars
Un noi d’uns 10 anys va ser acompanyat en el cotxe patrulla a l’escola, on els agents van ser increpats per un responsable
Una publicació a les xarxes socials d’Argentinos en Andorra dimecres va fer saltar totes les alarmes i sospites sobre un afer relacionat amb menors immigrants. Un post que, per cert, contrasta amb el silenci sepulcral que ahir va mantenir el seu habitual portaveu, que va evitar donar cap mínim detall més sobre allò que havien publicat i que va tenir una reposta de la policia, també a les xarxes socials. Però el que ha passat (o està passant) són efectivament casos de presumptes interrogatoris de la policia a menors, fills d’immigrants, majoritàriament argentins i residents al Pas de la Casa, encara que se sospita que també en altres parròquies.
El Diari té constància d’almenys cinc casos. Fonts coneixedores de l’afer expliquen que hi ha un fort malestar entre la comunitat immigrant al Pas de la Casa, no tant per la situació legal dels pares, sinó pel que consideren una vulneració dels drets dels infants. I en tots hi ha un denominador comú, no es tractaven d’hores inhabituals per a menors als carrers, i les preguntes requerides intentaven esbrinar la situació legal de la família a Andorra. El que més preocupa afecta un nen argentí d’uns 10 anys, que va ser interceptat per una patrulla al matí quan es dirigia cap a l’escola. Primer va ser interrogat i després va ser convidat a entrar al cotxe de la policia, que el va traslladar fins al col·legi, davant l’expectació de pares i alumnes de primària. Una responsable del centre educatiu va increpar els agents i els va retreure l’exposició pública a què va estar sotmès el nen. Les fonts expliquen que els pares van rebre una trucada d’un alt càrrec policial que es va disculpar pels fets.
La policia defensa que només actua si detecta que l’infant està en risc evident
I de la mateixa manera consideren que no es tracta de casos aïllats i que tot apunta a una consigna en un escenari d’enduriment pel que fa al compliment de la llei sobre el permís de residència i de reagrupament. Es té constància també de tres casos similars amb tres noies. Dues d’elles de famílies monoparentals i en un d’aquests controls sí que es va constatar que els pares no tenien la documentació per viure i treballar a Andorra. El col·lectiu està disgustat per aquests controls a través de menors, però sobretot hi ha un enuig compartit perquè es considera que s’està atemptant contra els drets dels infants. Les nenes es van posar a plorar davant els policies, que van haver d’avisar les mares. Les fonts remarquen que hi ha “por a donar la cara” i denunciar aquestes actuacions que tenen per objectiu recollir dades sobre temes migratoris i remarquen que la queixa no va dirigida que es facin controls per garantir el compliment de les lleis, sinó al fet que es facin servir menors.
La policia defensa que només actua si detecta que l’infant està en risc evident
Durant el matí d’ahir la policia va reaccionar a la breu però entenedora publicació d’Argentinos en Andorra. En un comunicat i també a les xarxes va assegurar que no interpel·la “directament els menors en cap moment per obtenir informació sobre la situació d’immigració”, però que “ha de poder intervenir en cas que un menor es trobi en situació de vulnerabilitat”. “No és l’estil de la policia, ni ho serà”, rematen.
Andorra Endavant es va apressar a mostrar la seva opinió molt abans que se’n coneguessin més detalls. Carine Montaner va publicar un missatge a Instagram felicitant els cossos de seguretat i funcionaris, alhora que va reivindicar la necessitat de recuperar l’ordre al país. La consellera destaca que “els policies fan la seva feina” i defensa “controlar per frenar la immigració il·legal”, tot alertant de les “males praxis” que poden generar un efecte crida.
"Tolerànciai zero"
En el mateix escrit, Montaner reclama “tolerància zero” amb les entrades irregulars al país i subratlla que cal recuperar l’“ordre com sempre havíem tingut”. La publicació ha generat reaccions a la xarxa, com també la de l’associació argentina. El mateix dimecres fonts del ministeri d’Interior es van avançar desmentint qualsevol ordre per interrogar menors relacionada amb controls de la situació migratòria de famílies sud-americanes.
Les recomanacions del Comitè dels Drets de l’Infant diuen que policia o autoritats han de garantir la presència d’un adult o representant legal abans de prendre declaracions a un menor, tret de situacions d’urgència o risc.