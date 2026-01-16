Interior
Bruno Lasne: "Tots els policies tenen clar que no poden interrogar a menors i no ho han fet"
El director del cos nega que es facin controls a infants per trobar immigrants irregulars
El director de la policia, Bruno Lasne, assegura que "la totalitat dels policies tenen clar la Llei de menors i que no els poden interrogar i no fem interrogatoris a menors". Lasne remarca que els agents reben formació específica sobre el tracte amb els menors i tots coneixen el protocol que fixa que només se'ls pot interrogar en presència d'un progenitor i un advocat.
El màxim responsable del cos de seguretat ha fet aquestes declaracions al Diari d'Andorra per especificar quina va ser l'actuació dels agents en els casos amb menors als quals s'haurien adreçat per saber la situació legal dels pares a Andorra. Lasne ha subratllat que "no hi ha cap instrucció als agents perquè controlin a menors per temes d'Immigració" i ha incidit que sí que hi ha intervencions de les patrulles quan veuen menors que consideren "que poden estar en situació de vulnerabilitat".
Bruno Lasne ha detallat que la conversa d'uns agents amb un infant al Pas de la Casa va estar motivada perquè una patrulla que estava fent una parada preventiva davant l'escola andorrana el juny passat van veure "un infant sol en un dia de molta afluència turística al Pas, van pensar que podia tenir 5-6 anys i li van demanar on anava sol i on estaven els pares". El menor va respondre que els progenitors estaven a casa i els policies el van acompanyar caminant fins a la porta del centre educatiu "però no el van portar en el cotxe oficial", segons les explicacions que els agents han reiterat davant la direcció, ha exposat Lasne, insistint que van actuar en pensar en la vulnerabilitat del menor que va resultar que tenia 10 anys. El director de la policia ha afegit que els agents van anar llavors a parlar amb la directora de l'escola andorrana del Pas i ella els va recalcar que no han d'intervenir directament amb un escolar que assisteix a un centre de primària i els hi diu que hi ha un document que diu en deteminats edats "pot anar sol" i ha reconegut que la patrulla no sabia que existia aquesta possibilitat.
Els agents van poder saber on vivien els pares pel centre escolar no per informació facilitada pel nen i van anar a parlar amb ells. Una conversa que "es van agafar en positiu" quan els hi van comentar que estava sol en un dia de molta gent al Pas, ha assegurat Lasne. Per tornat a reiterar que la intevenció va ser "per la possible vulnerabilitat, no és per Immigració" i que després van saber que els pares de l'infant són dos residents de nacionalitat argentina amb permís per viure a Andorra però que el nen es trobava en situació irregular per a Immigració.
Control al personal d'un hotel
Lasne ha explicat al Diari un altre control de la policia a menors. Es tracta d'una inspecció rutinària dels agents d'Immigració a un hotel de les que es fan per saber si els empleats estan legalment al Principat. El control es va fer el dia 6 de gener, festivitat de Reis, i va permetre identificar dues noies de 16 anys que estaven treballant a l'establiment i no ho podien fer perquè tenien permís de residència però no tenien autorització per treballar. El director de la policia ha destacat que aquest control va acabar amb una "sanció a la propietat de l'hotel però no es va fer cap interrogatori a les menors".
Menors de matinada al Prat del Roure
Lasne ha defensat intervencions de la policia per adreçar-se a menors en situacions específiques com que hagin furtat mercaderia o que estiguin sols de matinada pel carrer. El director del cos de seguretat ha al·legat que consideren "situacions de vulnerabilitat" que justifiquen un control "que hi hagi menors de 12, 13 o 14 anys que estan sols pel carrer, per exemple a la una de la matinada al Prat del Roure d'Escaldes". En aquests casos els agents els hi demanen pels pares "i fins i tot els porten a casa", ha manifestat. I ha apuntat casos de vulnerabilitat "per ajudar el menor" que es troben els agents com "menors que van pel carrer en dies de fred en màniga curta. Hem d'intervenir perquè pot ser no està ben atès".
Un altre exemple que ha posat durant la conversa amb el Diari d'Andorra és quan reben un requeriment des d'un comerç perquè un menor ha sostret algun article. "Hem d'identificar-lo i avisem els pares perquè el vinguin a buscar" i ha defensat que en aquests serveis s'ha de demanar pels pares per contactar amb ells "perquè han de saber el que han fet els fills, només faltaria", ha emfatitzat Bruno Lasne.