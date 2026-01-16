Política
El PS "exigeix" la despenalització de l'avortament
Els socialdemòcrates adverteixen que, si no hi ha avenços, impulsaran ells mateixos una iniciativa legislativa
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha "exigit" al Govern d'Andorra la despenalització de l'avortament i que concreti amb "urgència" un calendari per avançar en aquest tema. La petició s’emmarca en el debat reobert arran de les recents declaracions del Papa Lleó XIV, que ha reiterat el posicionament del Vaticà contrari a l’avortament, l’eutanàsia i la gestació subrogada.
El PS considera "imprescindible" abordar la reforma legislativa pendent sobre drets sexuals i reproductius, "des d’una perspectiva democràtica i de respecte als drets fonamentals". En la trobada mantinguda amb representants del Govern, els socialdemòcrates han denunciat la "manca de concreció de l’executiu" i han advertit que "no acceptaran més ajornaments ni indefinicions".
El PS ha deixat clar que, "si l’executiu no compleix amb els compromisos assumits", serà el mateix grup qui impulsi una proposta legislativa per fer efectiva la despenalització. També ha criticat que les negociacions mantingudes fins ara han estat "insuficients i poc decidides", i ha instat el Govern a actuar amb determinació. "Els drets reproductius de les dones són irrenunciables en una societat democràtica i avançada", ha subratllat el grup.
