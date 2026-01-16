Residents
Andrea Garte i Abril Cols defensen la vida a Andorra més enllà dels impostos
Les creadores de contingut asseguren que el benestar personal i els projectes al país són clau en la decisió de residir al Principat
Les influencers Andrea Garte i Abril Cols, propietaries de la cafeteria Balanzen, han abordat amb naturalitat la seva decisió de viure a Andorra en una entrevista recent al canal Ac2ality. Interpel·lades directament sobre si la fiscalitat va ser el principal motiu per traslladar-se al país, totes dues han reconegut que l’aspecte econòmic hi té un pes, però han volgut deixar clar que no és l’únic factor determinant.
Redacció
"Tot suma", ha afirmat de manera concisa Abril Cols, mentre que Andrea Garte ha matisat: "Seria ridícul dir que no [als impostos]. Però hem trobat el nostre espai a Andorra i estem felices. Si no, no hi seríem". Ambdues creadores han coincidit a defensar que la decisió de residir a Andorra respon a una combinació de factors que inclouen qualitat de vida, projectes personals i sentiment d’arrelament.
Garte ha subratllat que la seva presència al país també genera valor: "Crec que estem fent coses que ens sumen a nosaltres i coses que sumen al país. Estic molt a gust, m’encanta Andorra". En la mateixa línia, Cols va remarcar que "no som tan peseteres" i va afegir que coneixen persones que viuen al país sense estar-ne satisfetes, però que aquest no és el seu cas: "Si a mi no m’agradés gens, no podria viure només pel tema dels diners".