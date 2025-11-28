Successos
Una influencer denuncia que una família li ha robat la vaixella de la cafeteria
La propietaria de l'establiment Balanzen afirma que ho té tot gravat
La influencer Abril Cols, propietària de la cafeteria Balanzen, ha denunciat que una família li va robar els gots de l'establiment. Segons explica Cols en un vídeo pujat a les xarxes socials, la família era molt extensa i "només arribar em van demanar que em fes moltes fotografies amb ells". Després de demanar-se i pagar les begudes, es van asseure en diverses taules i quan la cambrera va anar a netejar-les, "ja no hi havia cap got", comenta la influencer. "La cambrera els va anar a dir que tornessin els gots i que ho havia vist i ho teníem tot gravat, perquè tenim càmeres a tot el local, però ells li van contestar de males maneres", apunta.
Cols afirma que "els homes es van guardar els gots a les butxaques i les dones a la bossa de mà", i "nosaltres, des de dins, veiem els gots a les seves butxaques". Va ser llavors quan, en veure que no tornarien els gots, la propietària va decidir fer una fotografia a la furgoneta on viatjaven. "Vaig agafar la matrícula i els denunciaré perquè aquí la llei és estricta i dura i com que la matrícula estarà registrada, no els tornaran a deixar entrar al país", considera Cols.
La propietària ha lamentat que després de denunciar el cas a les xarxes socials, "membres de la família encara em diuen mentidera en comentaris a les xarxes".
PARRÒQUIES
El comú multa dos influencers per muntar una terrassa sense permís
Redacció