ANDORRA LA VELLA
El comú multa dos influencers per muntar una terrassa sense permís
Les propietàries de la cafeteria Balanzen hauran de pagar 2.000 euros, l’import màxim previst per la llei
La influencer Andrea Garte –nom artístic de la valenciana Andrea García Tendero– va denunciar dijous a la nit a través de xarxes socials que el comú d’Andorra la Vella l’ha multada amb 2.000 euros per muntar una terrassa en un establiment sense el permís preceptiu de la corporació.
El passat 28 d’octubre Garte va obrir, juntament amb la creadora de contingut catalana Abril Cols, la cafeteria i centre de pilates Balanzen en uns baixos de l’avinguda Tarragona. En el vídeo, la influencer explica que la terrassa va muntar-se “per error, i literalment menys de mitja hora”, ja que era un dia que plovia molt i ella ni tan sols sabia que estava instal·lada. “Vaig dir al grup de la tarda que no la muntessin, però el grup del matí era diferent i no sabien que no ho havien de fer, va ser tot un malentès. Aquell dia, a més, estava plovent moltíssim, com podia arribar a pensar que la terrassa estava muntada”, relata, plorosa, la influencer, amb 663.000 seguidors a Instagram i 2,2 milions a TikTok.
"Amb mala fe"
La influencer comenta, desconsolada, que la multa de 2.000 euros és l’import màxim previst per la llei (el mínim és de 200 euros) i considera que li ha estat imposada “amb mala fe”. “Pagar això ara, per molt que s’estigui fent diners amb l’emprenedoria, és una putada molt gran”, assegura Garte, tot apuntant que en pocs dies els havia d’arribar el permís per muntar la terrassa. La jove també critica que no queda clar quina part de la terrassa pot muntar. “No sé de quina part és la vorera, si és nostra, de la comunitat de veïns o d’Andorra la Vella”, comenta Garte, apuntant que resten a l’espera de la resolució final.
El comú d’Andorra la Vella, per la seva part, va confirmar ahir al Diari que els 2.000 euros de sanció interposada a un establiment per muntar una terrassa sense permís és la que correspon, ja que es tracta de la infracció “més greu prevista”, segons la llei. El comú explica que l’ordinació preveu una bonificació del 50% “si el pagament es fa efectiu en els primers vuit dies”.
L’ens comunal va interposar la sanció el passat 7 de novembre “per ocupació de la via pública sense disposar d’autorització comunal”, en aplicació de l’article 16 de l’ordinació de terrasses de la parròquia. La corporació va recordar, a més, que “s’ofereix informació i assessoraments als emprenedors i empresaris sobre els tràmits necessaris en cada cas”.