Successos
Les influencers propietàries d'una cafeteria denuncien que han robat a uns clients
Una parella es va endur una de les bosses dels consumidors a l'establiment
Les influencers Andrea Garte i Abril Cols, propietàries de la cafeteria Balanzen, han denunciat que han robat a uns clients a l'establiment. Les joves, a través de TikTok, han fet públic que una parella va robar a uns nois una bossa plena de cosmètica, i han penjat el vídeo de les càmeres de seguretat, on es veu com, presumptament, un home agafa la bossa, i amb el peu la recol·loca en un lloc estratègic perquè la dona pugui posar-la dintre la bossa de mà i emportar-se-la.
Les joves apunten que podrien reconèixer als lladres i els demanen que "si heu tingut la poca vergonya de robar, tingueu la poca vergonya per retornar el regal de la mare d'una clienta que no és vostre ni us pertany". Les influencers també han explicat que estan prenent mesures legals "perquè això no torni a passar a Balanzen".