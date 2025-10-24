REUNIÓ AMB EL SECRETARI D'ESTAT, PIETRO PAROLIN
La complexitat frena la negociació amb el Vaticà sobre l’avortament
El Govern i la Santa Seu reconeixen que es tracta d’un assumpte d’una gran dificultat jurídica, social i institucional, que requereix un desenvolupament tècnic acurat
El procés de negociació entre el Govern i la Santa Seu per avançar en la despenalització de l’avortament patirà un endarreriment motivat per la complexitat tècnica de la proposta legislativa. Així ho va manifestar ahir l’executiu mitjançant un comunicat oficial, l’endemà de la reunió mantinguda dilluns al Vaticà entre el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, i el secretari d’Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin. L’ambaixador andorrà davant la Santa Seu, Carles Àlvarez, també va formar part de la delegació.
Tot i la dilatació dels terminis, el Govern insisteix que les converses avancen en un clima de col·laboració i discreció, i remarca que ambdues parts mantenen la voluntat d’arribar a una entesa. El comunicat oficial recull que s’ha refermat el compromís compartit per continuar treballant de manera constructiva amb l’objectiu de disposar en els pròxims mesos d’una proposta de text legislatiu.
El motiu principal de l’alentiment és la complexitat de l’assumpte, qualificat pel mateix executiu com a “jurídica, institucional i social”. Aquesta dificultat obliga a realitzar un desenvolupament tècnic acurat per evitar disfuncions normatives o institucionals que puguin comprometre l’equilibri constitucional del país. En aquest context, el calendari previst inicialment, que preveia fer arribar la proposta al Consell General el mes de novembre, queda ajornat sense una nova data concreta.
Aquest retard contrasta amb l’optimisme expressat per Xavier Espot el 8 de setembre passat, durant la celebració del Dia de Meritxell. En aquell moment, el cap de Govern va afirmar que les negociacions amb el Vaticà avançaven “a bon ritme” i que tot indicava que la proposta legislativa es podria entrar a tràmit parlamentari abans de finalitzar l’any. Espot també va subratllar que qualsevol iniciativa havia de comptar amb “cert consens o, com a mínim, la no oposició” de la Santa Seu, atesa la seva rellevància institucional en el marc del Coprincipat.
Aquest canvi de ritme en les converses pot reflectir la delicadesa del moment polític i la necessitat d’assegurar-se que cada pas compti amb les garanties necessàries. La voluntat del Govern és trobar una fórmula que permeti compatibilitzar el reconeixement dels drets de les dones –particularment en matèria de salut i drets reproductius– amb la preservació de l’estructura institucional actual andorrana, que inclou la figura del Copríncep episcopal.
També el síndic general, Carles Ensenyat, va referir-se en la celebració del Dia de Meritxell a aquest equilibri com un “repte majúscul”, alertant que l’èxit del procés requerirà un esforç sostingut i una vigilància constant per tal de garantir la continuïtat institucional del país. Ensenyat va defensar que l’evolució legislativa ha d’anar acompanyada d’un compromís ferm amb la preservació del model andorrà, basat en la cogovernança i la convivència de diferents sensibilitats.
Malgrat l’ajornament, l’executiu no renuncia a fer arribar la proposta als grups parlamentaris dins d’aquesta legislatura. L’objectiu és que el text pugui ser objecte de debat polític ampli al Consell General, on totes les forces hauran de valorar la seva viabilitat en termes legals, socials i institucionals.