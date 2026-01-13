Política
El Govern rebutja les llistes obertes a les territorials que planteja Concòrdia
L’executiu considera que aquest model proposat pel grup parlamentari podria desdibuixar el sistema de partits i posar en risc la governabilitat del país
El Govern, ha emès avui un criteri desfavorable a la proposició de llei qualificada de reforma electoral impulsada pel grup parlamentari de Concòrdia, que planteja canvis substancials a la Llei qualificada 44/2022 del règim electoral i del referèndum. La proposta preveu l’adopció d’un sistema proporcional amb llistes obertes a les circumscripcions territorials, amb l’objectiu de millorar la representativitat i adequar el sistema a les demandes ciutadanes.
Tot i reconèixer la voluntat de Concòrdia de fomentar el debat públic sobre el sistema electoral i valorar el rigor del treball realitzat, el Govern alerta que el model proposat podria generar una “elevada fragmentació” del Consell General. Aquesta atomització, segons l’executiu, podria dificultar la formació de majories parlamentàries estables, afeblir la capacitat legislativa de la cambra i posar en risc la governabilitat.
A més, el Govern considera que el sistema de llistes obertes podria afavorir les candidatures independents i personalistes en detriment dels partits polítics, la qual cosa “desdibuixaria el sistema de partits” i trencaria l’equilibri que es busca entre representació territorial i eficàcia governamental. En aquest sentit, alerta que un sistema que permet escollir individualment candidats a cada parròquia podria convertir els consellers territorials en figures desconnectades del projecte polític general del país, dificultant la seva participació en l’executiu i debilitar la cohesió política.
NACIONAL
Espot descarta que les llistes obertes de Concòrdia millorin el sistema actual
Pedro García
L’executiu defensa que el sistema electoral vigent, basat en la combinació de circumscripció nacional i territorial, ja garanteix una representació equilibrada i estable. Reitera que les darreres reformes legislatives, com la llei del 2022, van consolidar un model que afavoreix tant la representació proporcional com la governabilitat, i que qualsevol canvi estructural hauria de ser fruit d’un ampli consens polític i institucional.
Finalment, el criteri conclou que la proposta de Concòrdia, malgrat ser legítima i raonada, suposa un canvi massa profund i amb riscos importants per a l’estabilitat política del país. Per això, el Govern convida a continuar el debat amb rigor i obre la porta a futures reformes sempre que s’orientin a millorar el sistema sense comprometre’n els fonaments.
NACIONAL
Concòrdia vol posar fi al sistema de tot per al més votat
Joan Ramon Baiges