ELECCIONS GENERALS
Concòrdia vol posar fi al sistema de tot per al més votat
La formació planteja paperetes individuals sense suplents per escollir els dos candidats més votats, independentment del partit
Concòrdia vol introduir les llistes obertes a les circumscripcions parroquials a les eleccions generals. La formació presentarà dilluns una proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum per tal de reformar el sistema actual, que, segons la seva diagnosi, beneficia excessivament el partit més votat i limita la representació política real dels ciutadans.
El plantejament busca posar fi a la fórmula vigent, en què la llista guanyadora a cada parròquia obté automàticament els dos escons en joc. Segons fonts properes a Concòrdia, “bàsicament el que fem és desbloquejar-ho tot, des de les candidatures electorals a la circumscripció parroquial fins a les llistes generals”. L’objectiu és que els representants territorials siguin escollits per vot directe, independentment de la formació política que els doni suport.
El sistema proposat estableix que cada elector podrà escollir entre tantes paperetes com candidats es presentin, sense suplents, i que seran elegides les dues persones amb més suports individuals. Aquestes candidatures podran comptar amb el suport de partits, però no estaran condicionades pel vot en bloc a una llista. D’aquesta manera, es pretén “recuperar el sistema de llistes obertes, que històricament ha tingut Andorra”, segons expliquen des de la formació.
A la pràctica, això permetria que els dos consellers parroquials puguin ser de forces polítiques diferents o fins i tot candidats independents. “Podria sortir un conseller d’un color i un altre conseller d’un altre”, afirmen les fonts properes al partit. El nou sistema s’inspiraria en models com el britànic i es basa en una idea central: “No és fer més pressió als partits, és que el sistema electoral sigui més just”.
Aquesta proposta també respon al compromís adquirit per Concòrdia en el seu programa electoral, en què la formació defensava que “no és justa la fórmula actual de tot per al més votat”. L’objectiu és transitar cap a un model en què es voti “persones i no partits” i es prioritzin els suports reals dels candidats. En cas de renúncia d’algun dels elegits, la llei preveu que entri al Consell la tercera candidatura amb més vots.
La iniciativa serà presentada oficialment dilluns en una compareixença al Consell General, en què intervindran el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, i el conseller general Pol Bartolomé. En la invitació a l’acte, Bartolomé manifesta la convicció que “és una mesura que em sembla molt necessària per superar la divisió partidista actual i que el Consell recuperi la força que mereix”. El conseller confirma que ha convidat “una sèrie de personalitats polítiques del país a qui els pugui interessar el tema” per assistir a la presentació.
Amb aquesta proposta, Concòrdia posa sobre la taula un debat estructural sobre la representació política al país.