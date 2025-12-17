ELECCIONS
Espot descarta que les llistes obertes de Concòrdia millorin el sistema actual
El cap de Govern, Xavier Espot, va expressar les seves diferències davant la proposta de Concòrdia sobre les llistes unipersonals, durant el tradicional esmorzar de Nadal amb la premsa. Espot va reconèixer que “el debat és lloable”, però va advertir que qualsevol iniciativa que plantegi canvis en el sistema electoral ha de tractar-se amb cautela, especialment quan afecta “allò que va ser de consens ampli en la Constitució i que s’ha demostrat que funciona bé”.
En aquest sentit, el cap de l’executiu va remarcar que qualsevol eventual modificació hauria de fer-se amb “prudència, humilitat i sentit comú”. Així mateix, va deixar clar que el Govern no donarà suport a cap canvi que no suposi una millora clara del model vigent, una millora que, segons va apuntar, veu difícil d’assolir.
Espot també va qüestionar el moment en què s’ha obert aquest debat, considerant que hauria estat “més positiu” abordar aquesta qüestió al principi de la legislatura i no en un context de proximitat electoral com l’actual. Segons va concloure, qualsevol reforma del sistema ha de respondre a una reflexió profunda i allunyada de condicionants electorals immediats.