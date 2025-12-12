Política
Concòrdia vol llistes obertes a les candidatures parroquials de les eleccions generals
La formació presentarà dilluns la proposta de modificació de la llei electoral
Concòrdia demana que hi hagi llistes obertes a la circumscripció parroquial de les eleccions generals. La formació planteja la petició en la Proposta de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum d'Andorra que presentarà dilluns als mitjans al Consell General, segons han anunciat aquest matí.
La proposta serà exposada en una compareixença del president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, i del conseller general de la formació Pol Bartolomé.
Notícia pendent d'ampliació