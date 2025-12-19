Protesta ramadera
Tor afirma que les autoritats franceses treballen amb "fermesa" perquè els talls no s'allarguin
Els pagesos francesos han bloquejat el pas per Ur i mantenen el de Tarascó
El Govern d’Andorra ha manifestat la seva “gran preocupació” pels bloquejos viaris a França derivats de les mobilitzacions dels sindicats agrícoles, que des de fa una setmana dificulten l’accés al Principat, especialment pel Pas de la Casa. Així ho ha exposat la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, que ha remarcat que es tracta d’un conflicte intern francès amb el sector agrícola. Tor ha afirmat que no pot assegurar "com actuaran les autoritats franceses en cas que continuï el bloqueig, perquè això no és de la nostra competència", però sí que he detectat "una fermesa de les autoritats perquè aquesta situació no s'allargui, particularment durant la setmana de festes".
Segons Tor, el primer ministre francès s’ha implicat directament en la resolució del conflicte i està negociant amb els diferents sindicats agraris, amb l’objectiu de posar fi a unes protestes que s’estenen arreu de França i no només a l’Arieja. En aquest context, ha recordat que França ja ha ajornat la signatura de l’acord amb el Mercosur, una de les principals reivindicacions dels pagesos, juntament amb qüestions relacionades amb la política agrícola comuna.
El Govern andorrà confia que les negociacions donin resultats aviat, especialment tenint en compte l’impacte que els talls tenen durant el període festiu. Tor ha alertat que el bloqueig suposa un perjudici econòmic important, sobretot per al Pas de la Casa, però també un problema general per a estudiants, famílies i visitants que aquests dies es desplacen cap al Principat.