Protesta
Els ramaders francesos aixecaran els talls que bloquegen l'accés al Pas
El tancament a l'altura d'Ur s'obrirà demà, mentre que el de Tarascó es farà abans de dilluns
Els agricultors francesos aixecaran els talls que bloquegen l'accés al Pas de la Casa a partir de demà. El tall d'Ur s'aixecarà demà al migdia, mentre que a Tarascó s'obrirà la via al llarg del cap de setmana. Així ho ha informat el portaveu dels pagesos de la Cerdanya francesa, Christian Tallant, després de la reunió mantinguda avui entre els pagesos i el govern francès a París. Els pagesos han manifestat que no han pogut tancar una entesa completa amb la ministra d'Agricultura, però que han estat escoltats.
El comitè científic es reunirà dilluns a París per analitzar si la mesura proposada pels ramaders és viable, o bé per estudiar un altre protocol, i serà el 5 de gener quan s'hauria d'aprovar el protocol. "No farem més talls fins al 5 de gener, però si el protocol no s'aprova, ens tornarem a mobilitzar", ha anunciat Tallant.
Les mobilitzacions tornaran arreu d'Europa abans del 12 de gener, quan es preveu que la Unió Europea signi l'acord del Mercosur.
