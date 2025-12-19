Protesta ramadera
Els agricultors francesos tallen totalment el pas per Ur
Els pagesos mantindran una reunió amb la ministra d'Agricultura gal·la avui
Els agricultors francesos, juntament amb pagesos catalans tallen, des de les deu del matí, l'accés al Pas de la Casa des del cantó de Bourg-Madame, a l'altura d'Ur. Els manifestants mantenen un bloqueig total de la via amb tractors, que s'unneix al tall de Tarascó, iniciat la setmana passada. Tot i que el servei de mobilitat ha informat que "en principi el tall d'Ur no és un tall, sinó un pas lent", els pagesos ho desmenteixen i remarquen que "és un tall total". Tot i que la gendarmeria i els mossos d'esquadra controlen el tall, "no tenen intenció de fer-nos fora", apunta el portaveu dels pagesos de la Cerdanya francesa, Christian Tallant, matisant que "només hi son per controlar el trànsit i que no hi hagi cap incident".
NACIONAL
Bloqueig a les portes de Nadal
Dolors Moreno
Els pagesos mantindran una reunió amb la ministra d'Agricultura, Annie Genevard, aquest matí. "Si hi ha una solució, aixequem el tall avui mateix, sinó ens estarem, almenys, fins diumenge", explica Tallant.