PROPTESTA RAMADERA
Bloqueig a les portes de Nadal
El comerç del Pas viu aquests dies de veïns i esquiadors i observa amb neguit l’evolució d’una mobilització que pot afectar dates clau
Fa una setmana que la protesta pagesa afecta notablement la mobilitat entre França i Andorra i els manifestants pretenien fer un pas més avui sumant un altre tall a Ur, per barrar l’accés al Pas des del cantó de Bourg-Madame. Una nova mesura de força per aconseguir que el govern gal accepti les demandes del sector respecte a la gestió de la malaltia de la dermatosi nodular que s’havia programat a partir de les deu d’aquest matí. Però les autoritats franceses van traslladar al Govern que impedirien aquest nou bloqueig, que hauria suposat un cop extra a una situació per si mateixa molt preocupant. Al Pas, exposava ahir el president de l’Associació de Comerciants, Òscar Ramon, “estem treballant amb la gent del poble i els esquiadors”, i sense més informació sobre el que pot acabar passant el neguit és que la solució no hagi arribat el dia 26, quan arrenquen les jornades punta de les vacances de Nadal, dates clau de la temporada turística d’hivern.
La protesta pagesa amb epicentre a Tarascó manté aturada des de dissabte passat la línia de bus entre Andorra i Tolosa que explota Andbus. I la companyia és incapaç de posar una data de retorn de la connexió tenint en compte que la finalització de la protesta està supeditada al fet que l’administració francesa accepti les exigències dels ramaders. L’única solució que han pogut donar als viatgers amb bitllets reservats és la cancel·lació i el retorn dels diners; ahir en portaven prop de dues-centes. Igualment, està afectat el transport de mercaderies perquè la via alternativa per sortejar els manifestats apostats a Tarascó és una carretera de muntanya que no poden transitar vehicles de gran tonatge. Des de l’empresa Catrans apuntaven que havien fet un viatge amb un camió petit des de Tolosa fins a l’Ospitalet i a l’Ospitalet s’havia recollit la càrrega per portar-la fins a Andorra. Però les fonts de la companyia lamenten que sigui un greuge més d’un cúmul de situacions adverses –com ara la gestió viària en cas de nevades– que han acabat provocant que la mercaderia arribi eminentment de la banda espanyola, en una proporció percentual de 85 a 15.
Des d’Andorra es clama contra unes mobilitzacions que la converteixen en ostatge d’una qüestió de política interna sobre la qual no poden tenir cap incidència. La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ho expressava a la sessió de consell de comú d’ahir en la resposta a una pregunta de la minoria: “No entenem que perquè ells es puguin manifestar el perjudicat hagi de ser el Pas de la Casa.” Mas, a més, va qüestionar el rol de les forces de seguretat veïnes, que permeten el bloqueig. Els pagesos admeten que busquen que l’afectació a Andorra incideixi en el fet que París mogui fitxa, que “obligui el Govern d’Andorra a trucar a París i demanar que treballin per una solució ràpida, ja que a Andorra no li beneficia aquesta situació”, va exposar el portaveu del col·lectiu de la Cerdanya francesa, Christian Tallant. Va ser Tallant que va anunciar el nou bloqueig a l’altura d’Ur a partir d’avui i durant tot el cap de setmana per tal que “tota la gent que vulgui anar a Andorra des de França, haurà de donar la volta per Montlluís, Llívia i cap a Puigcerdà, i entrar per la frontera del riu Runer”. “L’objectiu és que el govern francès canviï d’estratègia i no ens obligui a matar totes les vaques, sinó només les que estiguin malaltes, així com vacunar totes les vaques franceses”, exposava amb relació a la gestió de la dermatosi nodular contagiosa que reclamen per a la cabana ramadera. El tall pretès no s’hauria de produir, segons la informació facilitada a l’executiu, que manté contacte permanent amb els veïns per seguir l’evolució de la situació i demanar eventuals minimitzacions. Ho va expressar també la cònsol major encampadana, que les gestions de l’executiu “han evitat altres bloquejos que estaven previstos”. Mas va defensar que segueixen de prop l’evolució des del primer moment i va recordar que el Neufest organitzat per la corporació ja va ser un primer damnificat del cap de setmana, amb autobusos de visitants que ja no van acudir-hi.
La pròxima cita que pot incidir en l’evolució de les protestes és la que aquest matí mantenen a París representants dels ramaders i la ministra d’Agricultura, Annie Genevard. El sector també està mobilitzat arreu del país contra l’acord entre la UE i els països de Mercosur.
L'afecació
- TARASCÓ 'SINE DIE' I PRETENEN UN NOU BLOQUEIG. Els plans del col·lectiu passaven ahir per mantenir-se ferms a Tarascó i afegir un nou tall a Ur, que hauria bloquejat encara més el Pas. Però França l’impedirà.
- ANDBUS MANTÉ ANUL·LADA LA LÍNIA A TOLOSA. El tall a Tarascó té repercussions notables en el transport de mercaderia i viatgers. Andbus no fa trajectes a Tolosa i ha cancel·lat uns dos-cents bitllets.
- LA CÒNSOL LAMENTA QUE EL TALL NO S'ATURI. Laura Mas va lamentar que novament el Pas estigui afectat per un problema aliè i el rol de les forces de seguretat, que no impedeixen el tall circulatori.