El Consell General aprova el pla de xoc al Pas amb l'oposició d'Andorra Endavant
Montegagudo lamenta que la mesura afecta el comerç del poble
El Consell General ha aprovat aquest matí el pla de xoc contra el contraban al Pas de la Casa, impulsat pel ministre de Finances, Ramon Lladós, amb el vot contrari d’Andorra Endavant. La nova normativa preveu triplicar les sancions als operadors que incompleixin la llei, revisar els horaris de venda de tabac i destinar més recursos policials i administratius al Pas, amb l’objectiu d’afrontar de manera global un fenomen que, segons el Govern, “no només perjudica el comerç local, sinó també la reputació del país”.
La mesura ha comptat amb el suport de tota la cambra excepte d’Andorra Endavant. El conseller general Marc Monteagudo ha justificat el vot en contra tot afirmant que “aquesta és una llei que persegueix l’empresari i no el contrabandista”, que és on el grup creu que hi ha el problema. Monteagudo també ha recordat que el seu grup ja havia proposat fa un any la creació “d’una plataforma digital per identificar els compradors de tabac i impedir que ho facin dues vegades en 24 hores”.
En la rèplica, Ramon Lladós ha criticat que Andorra Endavant “s’ompli la boca parlant de seguretat” i que ara “es posicionin en contra d’una mesura precisament orientada a reforçar-la”.