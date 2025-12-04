Turisme
L'ocupació hotelera se situa en el 62% al novembre
La xifra representa un augment del 8,26% respecte al 2024
Els establiments hotelers del país van registrar una ocupació mitjana del 61,90% durant el mes de novembre, segons les dades facilitades per la Unió Hotelera d'Andorra (UHA). La xifra representa un augment del 8,26% respecte al mateix període de l'any passat, quan es va tancar amb un 53,64%.
Des de l'entitat destaquen "la tendència positiva de la demanda turística al 2025, afavorida per els múltiples esdeveniments que s'han organitzat". En aquest sentit, el novembre s'ha dut a terme les jornades d'Andorra a Taula, el Shop in Andorra Festival o el Black Friday "que han contribuït a dinamitzar l'activitat turística i comercial del país". La Unió Hotelera explica que "els resultats consolidats de la temporada d'estiu, posen de manifest la fortalesa d'Andorra com a destinació turística de referència", i apunten que "la qualitat dels esdeveniments programats, l’excel·lència de l’oferta hotelera i el valor intrínsec del seu entorn natural de muntanya configuren un producte turístic competitiu i diferenciador, en un context on els visitants han baixat, en els 12 mesos fins a octubre un 1,7%, amb un augment del 6,5% dels turistes ( visitants que pernocten ) i una disminució del 7,9% dels excursionistes".
La UHA remarca que "el sector segueix esforçant-se per aconseguir completar totes les plantilles dels establiments de cara a l’imminent inici de la temporada d’hivern, per les dificultats creades per els controls addicionals en els permisos d’emigració per els requeriments de l’Entry/Exit".
