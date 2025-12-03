Consell de ministres
Les sol·licituds d'immigrants rebutjades per l'Entry/Exit baixa al 9%
Casal reitera que la temporada d'hivern no perilla perquè es podran completar les plantilles
Els efectes de l'aplicació de la normativa Entry/Exit en la contractació d'estrangers a Andorra van a la baixa. El ministre portaveu Guillem Casal ha exposat avui que Immigració ha rebutjat un 9% del total de les autoritzacions demanades des del 29 d'octubre perquè els sol·licitants no compleixen amb el requisit de portar menys de 90 dies en l'espai Schengen. Casal ha recalcat que la xifra va a la baixa segons l'actualització setmanal de dades que està fent el Govern en la compareixença posterior al consell de ministres i del 25% inicial es va reduir al 10% i ara al 9%, el que demostra que "el nombre de sol·licituds refusades no es va engreixant i són gairebé les mateixes del principi".
El ministre ha destacat a més que les dades d'utilització de la quota de la temporada d'hivern se situa a 2 de desembre en el 60% del total de 4.995 de permisos que es poden atorgar i en la mateixa data del desembre del 2024 era del 66%. Guillem Casal ha valorat que la "situació és gairebé igual" en el nivell de contractació de treballadors per cobrir les plantilles de les empreses i ha afegit que "la CEA ha dit que no veuen perillar la temporada d'hivern" perquè no es puguin completar el personal com a conseqüència de l'Entry/Exit.
Notícia pendent d'ampliació
NACIONAL
Immigració rebutja el 10% de les sol·licituds per l'Entry/Exit
Redacció