TURISME
L’ocupació hotelera durant l’octubre supera el 50%
L’ocupació hotelera durant el mes d’octubre del 2025 ha estat del 50,13%, una xifra que representa un augment de 4,72 punts percentuals respecte al mateix mes del 2024, segons va informar la Unió Hotelera. L’entitat destaca que es tracta de la millor ocupació per a un mes d’octubre des del 2018.
Les dades publicades indiquen que en el balanç acumulat de l’any, sis dels deu primers mesos del 2025 han registrat els millors nivells d’ocupació dels darrers anys. L’entitat va valorar positivament aquesta evolució, que confirma “la solidesa de la demanda turística, l’atracció d’Andorra com a destinació d’estiu, d’hivern i ara, també, de tardor”, van destacar. La Unió Hotelera va remarcar que a l’octubre ha destacat l’afluència generada per esdeveniments com l’Andorra Masters Cycling.