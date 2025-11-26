COMERÇ
El Shop In fa augmentar l’ocupació hotelera un 2% durant el novembre
Torres es mostra obert a millorar el format per arribar a zones menys afectades
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va fer un balanç positiu del Shop in Andorra Festival, destacant un increment de visitants i una valoració molt favorable per part del públic. Segons el ministre, les dades d’ocupació hotelera han estat “pràcticament un 2% superiors al mateix període del 2024 i un 4,4% superiors a les del 2023”. Torres va remarcar que “la satisfacció de tot aquest mes de novembre ha estat molt bona” i que, des de l’inici del festival, l’any 2013, “l’ocupació o l’augment de turistes ha estat de més del 64%”.
Tot i això, va admetre que “és complex fer una estimació econòmica del que ha suposat per al país”. Segons Torres, “la despesa mitjana per turista està augmentant al llarg dels anys, en termes percentuals, i cada vegada entenem que som més atractius”.
Arran de les propostes d’alguns comerciants que reclamen replantejar el format, el ministre, qüestionat pels mitjans, va defensar que el festival és un esdeveniment viu i adaptable. “El Shop in Andorra és un esdeveniment dinàmic. S’organitza al 100% des d’Andorra Turisme, amb la col·laboració dels comuns, que cedeixen els espais. La valoració del públic ha estat d’un 8,5 sobre 10 els últims anys”, va subratllar, tot defensant el format actual.
Així mateix, va garantir que estan oberts a introduir millores. “Si hi ha elements o qüestions que s’han de tractar, sempre fem reunions prèvies i estem a disposició perquè hi hagi millores, sense cap mena de dubte”, tot i que va reconèixer que en alguns indrets una mica més apartats és més difícil fer arribar els turistes que en altres.