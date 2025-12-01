Successos
Tres detinguts per robar a trasters a la vall central
A més, hi ha registrades quatre denúncies més pels mateixos fets, succeïts entre l'agost i l'octubre d'enguany i on es calculen uns 90.000 euros en perjudicis
La policia ha detingut aquest cap de setmana tres homes no residents, de 31, 41 i 49 anys, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni i l’ordre públic, i sospitosos de formar part d’una banda organitzada dedicada a forçar trasters a la vall central. Dos d’ells van ser arrestats dissabte a la tarda i el tercer, diumenge al migdia.
Segons la investigació, la banda hauria estat actuant al país des del mes d’agost. El Grup de Delictes contra el Patrimoni feia mesos que treballava en el cas i esperava que els sospitosos tornessin a actuar per poder-los interceptar. El modus operandi era sempre el mateix: llogaven legalment un traster a través d’una plataforma web, obtenien el codi d’accés a l’edifici i, un cop dins, forçaven els cadenats dels altres trasters per sostreure els objectes de valor.
Aquest cap de setmana, els tres homes van arribar al país en dos vehicles amb matrícula estrangera i es van dirigir directament a un d’aquests edificis, on haurien forçat com a mínim dos trasters sense arribar a emportar-se res. Posteriorment, dos d’ells es van traslladar a un segon immoble, on van ser detinguts in fraganti després d’intentar fugir, motiu pel qual també se’ls imputen delictes contra la funció pública.
Els investigadors van localitzar els dos vehicles utilitzats per la banda i, en un d’ells, van trobar una gran quantitat d’eines habitualment utilitzades per grups criminals per cometre furts, manipular rellotges o verificar l’autenticitat de peces d’or.
La ràpida intervenció de la policia ha evitat que poguessin accedir a més trasters. Els tres detinguts acumulen antecedents en diversos països europeus per delictes similars. Fins ara, s’han registrat quatre denúncies per fets idèntics entre l’agost i l’octubre, amb un perjudici total proper als 90.000 euros, però els investigadors no descarten que en puguin aparèixer més. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.