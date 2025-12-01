Altercats
Dos arrestats per agressions greus a locals d'oci nocturn
Els detinguts tenen 26 i 31 anys i els fets van passar a establiments d'Andorra la Vella i el Pas de la Casa
La policia va detenir la matinada de dissabte dos homes implicats en baralles a Andorra la Vella i al Pas de la Casa, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral.
El primer detingut, un home de 26 anys, va ser arrestat després d’agredir un altre individu dins un local d’oci nocturn de la capital. Segons el cos policial, li va propinar un cop de puny mentre sostenia un got de vidre, fet que li va provocar una ferida profunda a la cara que va requerir múltiples punts de sutura.
El segon arrest correspon a un turista de 31 anys, localitzat al Pas de la Casa, que hauria colpejat un altre home a l’exterior d’un establiment nocturn, causant-li una ferida oberta al llavi.
En ambdós casos, les actuacions policials es van produir de manera immediata i els detinguts hauran de respondre davant la Justícia pels fets.