Successos
Arrestat amb una taxa d'alcoholèmia de 2,56 i circular contra direcció
Els fets van passar diumenge al matí a Escaldes
La policia va controlar un home diumenge al matí a Escaldes per fer un gir prohibit i circular contra direcció. Una vegada controlat, els agents li van efectuar la prova d'alcoholèmia i el resultat va ser positiu, amb una taxa de 2,56.
Els agents també han detingut dues persones més, majors de 35 anys i amb taxes d'alcoholèmia superior a 1,22.
Arrestat per incomplir una ordre d'expulsió
Els agents van detenir, diumenge al matí al Pas de la Casa, un home no resident de 23 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa i, a la tarda, un home de 50 anys va ser detingut a la frontera del riu Runer com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès.