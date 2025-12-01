Successos
Controlats tres turistes en possessió de cocaïna a la frontera del riu Runer
La policia els va arrestar dissabte al vespre
La policia va controlar tres turistes que es trobaven en possessió de cocaïna a la frontera del riu Runer dissabte al vespre. Els joves de 25, 26 i 29 anys portaven 1,06; 0,90 i 1,10 grams de cocaïna respectivament, segons apunta el cos policial en un comunicat.
Un altre home de 26 anys també va ser arrestat a l'aparcament d'un local d'oci nocturn del Tarter, amb una pastilla que va donar positiu en amfetamina i metamfetamina.