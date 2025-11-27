Votació
El Consell General desestima les dues esmenes a la totalitat de Concòrdia i el PS al pressupost
La llei continua la tramitació
El Consell General ha rebutjat aquest dijous les dues esmenes a la totalitat presentades al projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2026, fet que permet que el text continuï el seu tràmit parlamentari. Les dues iniciatives, una presentada pel grup parlamentari de Concòrdia i l’altra pel Socialdemòcrata, no han obtingut el suport necessari de la cambra.
Durant el debat previ, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha defensat el projecte pressupostari, destacant que inclou “inversions històriques” i consolida els pilars de l’estat del benestar. Ha posat l’accent en l’augment de la despesa en habitatge, amb més de 21 milions d’euros, sanitat, amb prop de 120 milions, educació, transport públic i innovació, així com en la reducció progressiva del deute públic. Segons el ministre, el pressupost “acompanya el dia a dia de la ciutadania” i, alhora, “posa les bases del creixement futur del país” amb inversions en infraestructures, digitalització i diversificació econòmica.
Concòrdia i PS critiquen el model econòmic
Cerni Escalé ha justificat l’esmena a la totalitat assegurant que el pressupost no afronta una transformació real del model econòmic. Ha advertit que el creixement actual del PIB està “excessivament sostingut per la construcció” i ha reclamat inversions estratègiques amb un efecte multiplicador més clar. També ha qüestionat l’abast real de les partides destinades a innovació i ha criticat la manca de mesures contundents per garantir l’accés a l’habitatge.
La socialdemòcrata Susanna Vela ha defensat que el PIB no és un bon indicador del benestar de la població i ha lamentat l’absència d’un sistema d’indicadors que permeti avaluar les polítiques públiques. Ha denunciat que, malgrat el creixement econòmic previst, la riquesa “no arriba de manera equitativa a totes les llars” i ha reclamat més recursos per a polítiques socials, suport a les famílies, dependència i cultura.
Carine Montaner ha remarcat que el problema no és tant la quantia del pressupost com “la manera com es gestionen els recursos”. Ha criticat el funcionament del sistema sanitari i ha defensat un model d’habitatge mixt, amb parc públic per a nacionals i residents de llarga durada, però deixant “respirar el mercat privat” per no frenar l’economia.
"No fem estructures per fer bonic". La presidenta del grup d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha suggerit anar més enllà de les propostes en la línia del discurs de Concòrdia i Socialdemòcrates sobre la duplicitat de responsabilitats entre institucions, i, directament, eliminar institucions, que, segons la consellera no aporten gaire quan "el ministeri ja fa tota la feina". Entre les institucions ha apuntat a l'Institut de l'Habitatge i l'Institut Andorra de les Dones. Quant a la salut, ha titllat que la ministra Helena Mas d'"estar jugant al Sims City", tot indicant que no es responen a les necessitats sanitàries sobretot amb la contractació de professionals i les inversions en oncologia.
Montaner ha acusat Govern d'estar "governant amb cops de volant" en pràcticament tots els àmbits pressupostats. En aquesta línia, el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha apuntat que la intervenció ha estat un "reguitzell de mals auguris". Ha reconegut que "tot és millorable", però que ni molt menys "estem tan malament com alguns ens fan veure".