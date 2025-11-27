Consell General
Escalé defensa l’esmena a la totalitat i acusa el pressupost del 2026 de "no mirar cap al futur"
Concòrdia adverteix que les reformes no poden carregar el pes sobre les generacions joves i reclama responsabilitat del Govern
El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha defensat l’esmena a la totalitat al projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2026 durant el ple del Consell General. En la seva intervenció, Escalé ha considerat que el pressupost no dona resposta als principals desafiaments econòmics i socials del país. Pel que fa a l’habitatge, Escalé ha denunciat “la hiperinflació que hi ha hagut en habitatge al nostre país” i ha afirmat que es tracta “d’una crisi també de poder adquisitiu” que afecta sobretot els salaris més baixos. Segons ha indicat, aquesta situació provoca “el retorn dels nostres joves” i alimenta “la fuga de talent que viu Andorra”. “El fet que l’índex de fecunditat andorrà sigui del 0,6%, això és escandalós. I això no passa enlloc del món”, ha exclamat Escalé.
En aquest context, ha assegurat que la solució no pot basar-se únicament en ajudes. “Les ajudes són un suport indispensable, però el que necessitem és frenar l’increment de preus del mercat”. Sobre la inversió estrangera, Escalé ha instat que “inversors sí, però inversors en nous sectors, inversors que aportin al nostre país i no els inversors que fan que les nostres cases siguin més cares”.
En qüestions territorials, ha advertit que “el sol en un país com Andorra és el nostre bé més preuat” i ha qualificat d’“immoral cap a les generacions futures” concentrar-ne el desenvolupament en un període curt de temps. Per al líder de Concòrdia, “hi ha una profunda inequitat generacional que ens estem gastant avui els recursos de demà”.
Escalé ha reclamat una aposta clara pels llocs de treball de qualitat. “Llocs de treball que tinguin una productivitat major” i que permetin salaris més alts, ja que “si tenim salaris més alts, això reverteix en pensions més altes”. En aquest sentit, ha criticat que el pressupost sigui “un pressupost màquina del temps que pensa en el passat”, sense referències clares a sectors com “la intel·ligència artificial” o la biotecnologia. Escalé també ha destacat la situació actual del sistema de pensions. "Concòrdia segueix compromesa amb el debat sobre les pensions”, ha expressat. Tot i defensar acords amplis, ha recriminat al Govern que “el consens es torna necessari i imprescindible solament quan la mesura que s’ha de prendre perjudica la població andorrana”. En aquest marc, ha considerat inacceptable “pujar cotitzacions de forma general a la població andorrana, mentre al mateix temps es permet l’increment de preus de l’habitatge”.
El president de Concòrdia ha alertat d’un “increment de la despesa de funcionament inaudit, improcedent, en les finances públiques andorranes”, amb xifres que, segons ha dit, passen dels 461 milions previstos el 2023 als 613 milions el 2026. Ha reclamat “una audiència global de la despesa pública” i ha denunciat la proliferació d’ens. “Que s’hagin creat en els darrers anys 15 agències independents és horripilant”, ha apuntat, tot suggerint una auditoria general per evitar duplicitat d'institucions i responsabilitats i manca d'eficiència.
“L’educació no és la prioritat d’aquest govern, almenys des d’un punt de vista pressupostari”, i ha assenyalat que el pressupost d’inversió ha passat “de 169 milions fins a 81 milions”. Davant d’això, ha proposat “la creació d’un parc tecnològic”, un pla d’inversió concertada i “crear un fons sobirà” amb referents com Mònaco o Liechtenstein.
Escalé ha expressat la seva preocupació per l’endeutament i pel fet que el pressupost no estigui equilibrat. “En quina empresa s’acceptaria un pressupost que no està equilibrat entre despeses i ingressos?”, ha qüestionat, tot advertint que qui ho proposes en aquesta suposada empresa "la farien fora". Ha reclamat complir la llei de sostenibilitat pressupostària i ha advertit que “la nostra economia és, en molts sentits, una economia precària i hipercentralitzada”. Escalé ha fet una crida a la planificació a llarg termini i al talent local. “Centrem-nos més en el talent fins i tot que en la inversió i confiem en les persones del país”, ha conclòs.