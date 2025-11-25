Reacció a les xarxes
Punjabi assegura que l'APDA "continua sense independència"
L'exdirectora de l'organisme respon a les afirmacions de Jessica Obiols a Diari TV
L'excap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, s'ha pronunciat aquest matí sobre les declaracions de la nova cap de l'organisme, Jessica Obiols, a l'entrevista del Parlem-ne de Diari TV. Punjabi respon en una publicació a les xarxes socials que "queda patent que l'Agència continua sense independència" i afirma que "la denúncia presentada no va contra mi". L'exresponsable de l'APDA assegura que el focus sobre l'anàlisi de l'entitat "hauria de centrar-se en els responsables que van generar aquesta situació".
Punjabi assenyala que "els fets i les proves ja són en mans de la fiscalia" en referència a la denúncia que va anunciar que va presentar quan va dimitir del càrrec. I destaca que es veu obligada a "desmentir constantment informacions errònies".
Notícia pendent d'ampliació