Punjabi assegura que l'APDA "continua sense independència"

L'exdirectora de l'organisme respon a les afirmacions de Jessica Obiols a Diari TV

L’excap de l’APDA, Resma Punjabi

Andorra la Vella

L'excap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, s'ha pronunciat aquest matí sobre les declaracions de la nova cap de l'organisme, Jessica Obiols, a l'entrevista del Parlem-ne de Diari TV. Punjabi respon en una publicació a les xarxes socials que "queda patent que l'Agència continua sense independència" i afirma que "la denúncia presentada no va contra mi". L'exresponsable de l'APDA assegura que el focus sobre l'anàlisi de l'entitat "hauria de centrar-se en els responsables que van generar aquesta situació". 

Punjabi assenyala que "els fets i les proves ja són en mans de la fiscalia" en referència a la denúncia que va anunciar que va presentar quan va dimitir del càrrec. I destaca que es veu obligada a "desmentir constantment informacions errònies".

