COMPAREIXENÇA PER EXPLICAR LA DECISIÓ
Resma Punjabi deixa l’APDA i alerta que ha patit “por i ingerències”
La ja exresponsable denuncia que la Llei de protecció de dades personals del juliol del 2024 facilita el control polític sobre l’organisme
La directora de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, va anunciar ahir la dimissió del càrrec en una compareixença sense preguntes i carregada d’acusacions. Entre d’altres coses, va afirmar que durant el mandat ha arribat a sentir “por”. La decisió de plegar respon a les ingerències constants que, segons denuncia, han posat en risc la independència de la institució i han afeblit la seva capacitat d’actuar com a garant d’un dret fonamental. La ja exdirectora renuncia dos mesos abans d’acabar el mandat i després de protagonitzar diverses confrontacions públiques amb la Sindicatura i els grups parlamentaris. Punjabi va assegurar que ha treballat amb l’objectiu de garantir que cap poder, públic o privat, faci un ús de la informació personal al marge de les garanties que protegeixen la ciutadania. La cap va afirmar que ha intentat preservar “l’equilibri institucional amb lleialtat i voluntat de diàleg”, però que “el respecte no pot ser unidireccional”. Segons ella, tot i els intents de col·laboració i les advertències formulades per part de l’agència, es va optar per deslegitimar la seva tasca, impulsar una reforma legal sense consens i augmentar el control polític. Va assegurar haver viscut “situacions que traspassen els límits del que és acceptable en un estat de dret” i que ha posat els fets en coneixement de la Fiscalia.
L’excap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades Resma Punjabi.
Un dels punts centrals de la seva denúncia és la modificació de la Llei de protecció de dades. Punjabi va expressar que la reforma no va tenir com a finalitat reforçar la seguretat jurídica dels ciutadans, com marca la regulació europea, sinó “consolidar el control polític sobre l’agència”. El canvi normatiu es va presentar com una adaptació als estàndards europeus i com una mesura per homogeneïtzar els òrgans adscrits al Consell General. Tanmateix, la directora considera que aquesta equiparació és errònia, perquè l’APDA és l’única institució amb competències sancionadores i amb la missió de vetllar per un dret fonamental “que sovint entra en conflicte amb interessos privats i públics”. A parer seu, la reforma ha establert un model en què l’agència “deixa de ser independent per convertir-se en una peça més de l’engranatge institucional”.
“No dimiteixo per cansament, dimiteixo perquè ningú hauria de callar o acatar per por”
El debilitament de l’APDA, segons Punjabi, té conseqüències directes per a la credibilitat d’Andorra en les negociacions amb la Unió Europea amb vista a l’acord d’associació. “Un país sense una autoritat de protecció de dades independent no és un país fiable en l’entorn europeu”, va subratllar. En aquest sentit, va remarcar que “la confiança internacional no es manté amb discursos, sinó amb garanties reals”.
L’exdirectora va insistir que la protecció de dades “no és un tema menor”, sinó que avui les dades “mouen el món”. En aquest sentit, va advertir que qui controla les dades té poder, i que si no hi ha una autoritat forta, professional i amb recursos suficients, aquest poder pot ser utilitzat sense límits: “Per vigilar o per prendre decisions que afecten les persones sense que ningú ho pugui impedir.” També va carregar contra el relat públic que s’ha generat al voltant de la seva gestió. Segons va dir, mentre des de dins s’alertava de problemes reals, a fora es va imposar un relat simplista i injust, centrat en la seva figura, que va servir per desviar l’atenció del que realment estava en joc.
Punjabi va remarcar que posa els fets en coneixement de la Fiscalia “amb la confiança que aquesta institució actuarà amb imparcialitat i responsabilitat per preservar l’estat de dret” i que “no dimiteixo per cansament, dimiteixo perquè ningú hauria de callar o acatar per por, i menys si el seu mandat consisteix a protegir un dret fonamental”.
La marxa de Punjabi no altera el calendari del relleu, tal com va indicar la Sindicatura després de la junta de presidents. Les candidatures es rebran fins al dia 15 vinent i després s’iniciarà el procés de selecció d’un nou cap.