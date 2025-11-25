ENTREVISTA AL 'PARLEM-NE' DE DIARI TV
L’APDA tenia prou pressupost per cobrir les vacants amb Punjabi
La nova cap, Jessica Obiols, afirma que l’agència havia tingut romanents durant els últims anys, però no es van publicar edictes
L’excap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) Resma Punjabi no va contractar el personal necessari per al bon funcionament de l’administració tot i disposar de pressupost i haver denunciat reiteradament la sobrecàrrega de feina de l’organisme. Així ho va explicar la nova directora, Jessica Obiols, durant la intervenció al programa Parlem-ne, de Diari TV.
Obiols va subratllar que “la cobertura de vacants depèn de la persona que dirigeix l’agència i aquesta ha de fer tot el necessari perquè es puguin cobrir”. En aquest sentit, va assegurar que “no és del tot sincer queixar-se de manca de personal si, al mateix temps, no es fa tot el possible per cobrir les vacants”.
“L’agència ha estat al centre d’un seguit de notícies que han generat mala publicitat”
Segons va remarcar, el desinterès per contractar un nou inspector queda clar només consultant el BOPA. Des que una de les dues inspectores va dimitir, “és fàcil constatar que no hi ha cap edicte per cobrir aquesta plaça”, va lamentar.
Un altre dels arguments que Punjabi havia utilitzat era la suposada manca de pressupost. Obiols, però, va desmentir aquesta justificació i va recordar que els recursos econòmics eren suficients. “Quan any rere any es generen romanents que s’han de retornar vol dir que hi havia marge per contractar”, va afirmar.
“No és sincer queixar-se de manca de personal si no es fa tot el possible per cobrir les vacants”
El pressupost del 2025 –el primer que gestiona Obiols– ja preveia partides per cobrir tres llocs vacants: un jurista, un tècnic de comunicació i un inspector. El procés per trobar un jurista es va intentar al gener, sense èxit, i no es va tornar a convocar tot i poder-ho fer. En el cas de la plaça de tècnic de comunicació, la renúncia va arribar més tard, després de la marxa de Punjabi. Ara, amb la nova direcció, “els processos estan gairebé tots en marxa”. La plaça de jurista ja s’ha publicat al BOPA i el termini de candidatures està tancat, mentre que el procés per incorporar un inspector es troba en una fase “més embrionària”, ja que es tracta d’una plaça de funcionariat i això n’alenteix la tramitació.
Fins que arribin els reforços, l’Agència de Protecció de Dades intenta “recuperar tot el retard acumulat”, una feina que implica “una càrrega que no correspon als que hi estem treballant”, perquè és la feina prevista per a quatre persones, que actualment assumeix una sola inspectora, que “treballa per dos”, va explicar Obiols.
Mala imatge de l'agència
Punjabi va ser molt contundent en les seves queixes sobre pressions polítiques que, segons ella, li dificultaven la tasca. Obiols, sense entrar a valorar el fons de les denúncies –sobre les quals es pronunciarà la Fiscalia quan correspongui–, va lamentar que “l’agència ha estat al centre d’un seguit de notícies arran d’uns esdeveniments que han generat mala publicitat”. Una situació que, segons va dir, “fa un flac favor a l’APDA i a la funció que porta a terme”.
Tot plegat ha provocat cert nivell de “desconfiança” entre la ciutadania i l’agència. “Hi ha neguit i una sensació de desconfiança, no tan sols per la polèmica, sinó també pel desconeixement sobre tota la feina i les funcions de l’APDA”, va assenyalar.
Per aquest motiu, Obiols va voler recordar que “l’agència és aquí per ajudar: per ajudar la ciutadania i també les institucions a entendre per què s’han de protegir les dades i quins mecanismes cal implementar”. També va destacar que l’APDA té “funcions de control que són essencials”, i que el seu objectiu és garantir una protecció adequada i eficient en tots els àmbits.
EL SALARI DEL A CAP ESTAVA DEFINIT AL BOPA
Jessica Obiols no va voler valorar si considera que la remuneració actual és o no adequada. Tot i això, sí que va puntualitzar que “el salari, en el moment que jo em vaig presentar, figurava explícitament a l’edicte del BOPA”. Per tant, qualsevol persona que es postuli a un càrrec en què el sou és públic i detallat “ha de partir de la base que sap quant cobrarà i, a partir d’aquí, decidir si està interessada en la feina amb totes les característiques que comporta”.
En aquest sentit, Obiols va remarcar que, tal com constava a l’edicte, ella percep 59.000 euros bruts anuals per la seva tasca.