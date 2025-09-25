CONSEQÜÈNCIES DE LA DIMISSIÓ
Els treballadors de l’APDA no cobraran fins a mitjan octubre
El nou cap de l’entitat s’escollirà el dia 9 del mes vinent al Consell
La dimissió de l’excap de l’Agència de Protecció de Dades (APDA) Resma Punjabi tindrà conseqüències directes sobre els treballadors de l’organisme, que no podran cobrar el sou fins que es designi un nou responsable.
Per tal d’evitar mals majors, el procés de nomenament s’està accelerant i ja s’han entrevistat tots els candidats que es van presentar a la plaça. Segons fonts properes al procés, la designació es podria aprovar amb tota seguretat en la pròxima sessió del Consell General, prevista per al 9 d’octubre.
A partir d’aquí, amb un nou cap al davant de l’agència, es podran autoritzar els pagaments, que podrien arribar a mitjan octubre, tenint en compte que abans caldrà el jurament del càrrec i que pel mig hi haurà un cap de setmana.
La Llei de l’APDA estableix que correspon exclusivament al cap aprovar les despeses i ordenar els pagaments, retribucions incloses, una funció intransferible que impedeix tramitar les nòmines si no hi ha ningú al capdavant. A més, el cap de l’APDA exerceix una àmplia gamma de responsabilitats que, sense la seva figura, deixa l’agència paralitzada. Entre les seves funcions principals hi ha la de dictar instruccions i recomanacions per garantir que els tractaments de dades personals compleixin la legislació vigent o resoldre reclamacions i expedients sancionadors.