Immigració
Grandvalira Resorts adverteix que alguns punts de restauració perillen per la manca de temporers
Dels 2.800 treballadors per la temporada 2025-2026, un 75% són temporals
Les estacions d’esquí del país donen feina a 2.800 persones, de les quals més del 75% són temporeres procedents de múltiples països. Enguany, però, l’entorn legislatiu i l’impacte de l’Entry/Exit System han dificultat el retorn de treballadors habituals que acumulen anys d’experiència i formació. Grandvalira Resorts invertirà aquest any 39 milions d’euros en modernització, digitalització i producció de neu, però l’optimisme per l’inici de la temporada conviu amb una preocupació creixent: la dificultat per contractar els 2.200 temporers que necessita per funcionar amb normalitat.
NACIONAL
Grandvalira Resorts augmenta en un 86% la inversió per la temporada d'esquí
Pedro García
El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, admet que el tema de la contractació "és un neguit" i que l’afectació "pot ser significativa", especialment en un àmbit clau del negoci: la restauració. La manca de personal podria obligar Grandvalira a prendre mesures dràstiques: "Si no podem contractar tots els treballadors necessaris, podríem arribar a no obrir alguns punts de restauració. Esperem que no succeeixi, però la possibilitat hi és". Ledesma confirma que els equips de recursos humans "estan fent el màxim", explorant mercats on la legislació ho permeti, però admet que la incertesa continua. "El nostre client cada cop és més prèmium i requereix un servei a l'alçada. Havíem invertit en personal qualificat i ara hi ha el risc que no puguin tornar", alerta Ledesma.
NACIONAL
Temporada d’hivern amenaçada
Dolors Moreno
Tot plegat arriba en un moment en què les previsions de neu són favorables i les prevendes han augmentat —fins a un 120% en venda digital anticipada— gràcies a un client que reserva amb més temps. La temporada, si la meteorologia acompanya, s’obrirà el 5 de desembre i s’allargarà fins al 6 d’abril.
PARRÒQUIES
Grandvalira Resorts tanca la Fira d'Andorra la Vella amb bones vendes
Redacció
Malgrat el context, Grandvalira manté el ritme d’inversió: 11 milions en innovació i neu de cultiu, la implantació progressiva del nou Mobile Pass i actuacions com l’allargament de la pista d’eslàlom de Soldeu o el nou edifici multifuncional del Pas de la Casa. Però Ledesma ho té clar: "Per garantir un servei de qualitat, els nostres treballadors han d’estar a gust i ben allotjats. Sense ells, el model no funciona".