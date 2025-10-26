Esdeveniments
Grandvalira Resorts tanca la Fira d'Andorra la Vella amb bones vendes
L'organització tanca la seva participació amb un balanç positiu
La 46a Fira d’Andorra la Vella ha tancat amb un balanç molt positiu per a Grandvalira Resorts, que ha registrat un increment en les vendes de forfets de temporada respecte a les dues últimes edicions. L’estand, amb representació d’Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira, ha rebut una gran afluència de visitants al llarg del cap de setmana, "fet que confirma el bon moment i la forta expectativa davant l’inici de la nova temporada d’hivern", segons ha destacat l'organització en un comunicat.
Els assistents també han pogut reservar plaça a les escoles de temporada, com el Màgic Ski (Grandvalira Pas de la Casa – Grau Roig i Ordino Arcalís), l’Avet Center (Grandvalira Soldeu – El Tarter) i l’Snowplus (Pal Arinsal). L’organització remarca que l’increment de vendes consolida la Fira d’Andorra la Vella com una cita clau per als aficionats a l’esquí, que mantenen la tradició d’adquirir el seu forfet anticipadament. El període promocional, vigent fins al 7 de desembre, "continua oferint estalvis de fins a gairebé 400 euros" per a no residents amb l’Andorra Pass, així com un 5% addicional per als clients que renoven el passi.
Els visitants que han adquirit el seu forfet durant la fira han rebut un carregador extern de regal, promoció que continuarà disponible a l’estand de Grandvalira Resorts a l’Illa Carlemany fins a fi d’existències. Els forfets també es poden adquirir als canals digitals de les estacions i, properament, a les taquilles dels diferents sectors.
Grandvalira Resorts gestiona també l’adquisició dels forfets Extraescolar, Universitari i Acompanyant, facilitant la compra a les famílies andorranes. A la zona exterior, els més petits han pogut provar disciplines com l’snowboard o el freestyle, així com gaudir dels inflables instal·lats per Pal Arinsal, activitats que han tingut una gran acollida i han completat amb èxit l’oferta de la fira.