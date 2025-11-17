Turisme
Grandvalira Resorts augmenta en un 86% la inversió per la temporada d'esquí
La xifra s'enfila fins als 39 milions d'euros, amb un nou sistema de forfet digital i controls d'accés mitjançant IA
Andorra Turisme i Grandvalira Resorts han presentat aquest matí la temporada 2025-2026 d'esquí, que comptarà amb una inversió de 39 milions d'euros, un 86% que la de la temporada passada. El període esquiable serà del 5 de desembre (abans del pont de la Puríssima) fins al 6 d'abril i comptarà amb 122 dies d'esquí, una xifra inferior a la de l'anterior temporada. Del total invertit, 11 milions es destinen a innovació i producció de neu de cultiu, una aposta que, en paraules del director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, "ens dona garanties que si hi ha condicions de fred podrem produir neu de cultiu que garantirà, d’alguna manera, l’activitat a les estacions". La inversió acumulada en aquest camp en 5 anys va ser de 16 milions, i amb aquesta aposta, Grandvalira vol assegurar la producció de neu per la temporada.
Una de les grans novetats és la implantació del Mobile Pass, el primer forfet digital del domini. Ledesma ha remarcat que "el Mobile Pass ha suposat el poder tenir el forfet al mòbil", i que aquesta evolució ha obligat a "actualitzar, modernitzar i substituir tots els torniquets d’accés als remuntadors". La convivència entre el forfet digital i el físic serà progressiva, inicialment enfocada als passis d’1 a 3 dies. A més, la digitalització permetrà millorar el control del frau i l’experiència del client amb l'aplicació de la IA en els accessos als remuntadors mitjançant un sistema de control biomètric.
La temporada serà més curta, del 5 de desembre al 6 d’abril, però amb bones perspectives si arriba la neu. Tot i això, Ledesma insisteix que la digitalització i la neu de cultiu seran claus en un negoci "absolutament meteorosensible".
Aquestes actuacions formen part de l’esforç del domini per seguir sent competitiu en un context internacional exigent, on, tal com ha subratllat el director de màrqueting, "cada cop tenim més competència" i cal oferir "una oferta més qualitativa i més plural" per diferenciar-se.