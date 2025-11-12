E-commerce
Saura veu l'acord d'associació com un factor clau per a la competitivitat empresarial d'Andorra
Segons el secretari d'Estat, el pacte impulsarà el comerç electrònic de les companyies nacionals i els donarà projecció internacional
El Govern ho juga tot a una carta, l'acord d'associació amb la Unió Europea. El secretari d’estat d’Empresa, Digitalització Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha destacat la importància de l’acord d’associació amb la UE per al futur de les empreses andorranes, especialment en l’àmbit de l’e-commerce i la internacionalització. Segons ha explicat, qüestionat pels mitjans de comunicació arran de les jornades d'Internacionalització d'Andorra Business, l’acord inclou mecanismes que permetrien l’homologació normativa amb el mercat interior europeu i el reconeixement del “passporting” europeu per a les empreses digitals, una eina que facilitaria les vendes i els serveis transfronterers.
“Amb l’acord, l’e-commerce quedaria solucionat. Hi ha un ‘passporting’ europeu que està contemplat dins el text. Si no s’adopta, haurem d’explorar altres vies, però el nostre escenari principal és que l’acord s’aprovi perquè és beneficiós per al país”, ha afirmat Saura.
El secretari d’Estat ha subratllat que, des del Govern i Andorra Business, s’estan impulsant múltiples iniciatives per reforçar la competitivitat i la capacitat exportadora de les empreses andorranes. Entre aquestes, ha mencionat el programa Èxit, les línies de subvencions per a la participació en fires internacionals i, com a novetat, les ajudes a projectes de recerca i desenvolupament. “El que volem és ajudar les empreses del país a ser més fortes, més resilients i competitives en mercats més grans. A vegades ens conformem perquè aquí les coses funcionen, però cal obrir nous horitzons”, ha remarcat.
Saura també ha avançat que el Govern treballa en una nova llei d’innovació vinculada al pla d’innovació i diversificació econòmica, amb l’objectiu de crear nous sectors complementaris als tradicionals, per fer front a possibles crisis o xocs externs.
Quant a la relació amb Europa, el secretari d'Estat ha deixat clar que l’harmonització reguladora és una de les principals demandes del teixit empresarial que opera a l’exterior. Tot i admetre que hi ha escenaris alternatius si l’acord no s’aprova, el secretari d’Estat confia plenament que la població i les empreses donaran suport al text quan sigui sotmès a votació. “Creiem que l’acord és bo per Andorra i per les nostres empreses. No ens plantegem un escenari en què no s’adopti, perquè és la via que ens permetrà créixer i integrar-nos econòmicament amb Europa”, ha conclòs.
