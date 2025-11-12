DIPLOMÀCIA
L’acord és mixt per al Consell Europeu
El parer dels juristes de l’alta institució de la UE coincideix amb el de França
L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, va afirmar ahir en declaracions als mitjans de comunicació que els juristes del Consell Europeu coincideixen amb els juristes francesos a considerar que l’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea és mixt. Això implica que “el text conté disposicions que depenen de la competència dels estats membres” i no exclusivament de la Unió Europea. El president francès i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, ja va enviar una carta la setmana passada al cap de Govern, Xavier Espot, en què deixava clar que la naturalesa jurídica de l’acord és mixta.
Eybalin va explicar que, segons aquesta interpretació, França està obligada a sotmetre l’acord a l’aprovació del seu Parlament, en compliment de l’article 53 de la Constitució francesa, que estableix que qualsevol acord que afecti la sobirania nacional ha de ser ratificat pels representants de la nació. “És una obligació que també ha de complir el president de la República”, va assenyalar l’ambaixador.
“El text [l’acord] conté disposicions que depenen de la competència dels estats”
El diplomàtic, a més, va recordar que París sempre ha intervingut per desencallar les negociacions de l’acord entre Andorra i la UE, que l’Hexàgon espera que es pugui signar ben aviat.
Un altre dels punts tractats per Eybalin en les declaracions va ser l’aplicació de l’Entry/Exit, el sistema de controls fronterers de ciutadans extracomunitaris, al Pas de la Casa. L’entrada en vigor del sistema arreu de la UE s’ha previst per al 9 d’abril del 2026. L’ambaixador francès va confirmar que, a la frontera amb andorra, no es començarà a aplicar abans d’aquesta data. Espanya ho farà a partir del 2 de febrer.