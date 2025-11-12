DIPLOMÀCIA

L’acord és mixt per al Consell Europeu

El parer dels juristes de l’alta institució de la UE coincideix amb el de França

Eybalin i Baró, a la presentació de la Fira.SFGA / C. ESTEVE

Publicat per
Víctor González
Andorra la Vella

L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, va afirmar ahir en declaracions als mitjans de comunicació que els juristes del Consell Europeu coincideixen amb els juristes francesos a considerar que l’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea és mixt. Això implica que “el text conté disposicions que depenen de la competència dels estats membres” i no exclusivament de la Unió Europea. El president francès i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, ja va enviar una carta la setmana passada al cap de Govern, Xavier Espot, en què deixava clar que la naturalesa jurídica de l’acord és mixta.

Eybalin va explicar que, segons aquesta interpretació, França està obligada a sotmetre l’acord a l’aprovació del seu Parlament, en compliment de l’article 53 de la Constitució francesa, que estableix que qualsevol acord que afecti la sobirania nacional ha de ser ratificat pels representants de la nació. “És una obligació que també ha de complir el president de la República”, va assenyalar l’ambaixador.

“El text [l’acord] conté disposicions que depenen de la competència dels estats”
Nicolas Eybalin, Ambaixador de França a Andorra

El diplomàtic, a més, va recordar que París sempre ha intervingut per desencallar les negociacions de l’acord entre Andorra i la UE, que l’Hexàgon espera que es pugui signar ben aviat.

Un altre dels punts tractats per Eybalin en les declaracions va ser l’aplicació de l’Entry/Exit, el sistema de controls fronterers de ciutadans extracomunitaris, al Pas de la Casa. L’entrada en vigor del sistema arreu de la UE s’ha previst per al 9 d’abril del 2026. L’ambaixador francès va confirmar que, a la frontera amb andorra, no es començarà a aplicar abans d’aquesta data. Espanya ho farà a partir del 2 de febrer.

UN NOU CONVENI EDUCATIU AMB FRANÇA

França i Andorra renovaran pròximament el conveni educatiu per un període de deu anys, va confirmar ahir el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró. L’actual està en pròrroga des de fa dos anys. L’ambaixada de França a Andorra espera que la Fira dels estudis superiors a França rebi aquest any entre 700 i 800 estudiants, una xifra semblant a la de l’any anterior. L’esdeveniment, en què participaran 32 centres d’ensenyament de la regió occitana, deu més que el 2024, tindrà lloc dimarts 18 de novembre de deu del matí a cinc de la tarda al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
