Turisme
Torres manté reunions amb el sector turístic per afrontar els efectes de l'Entry/Exit
El ministre de Turisme i Comerç ha reconegut que les trobades "estan molt avançades"
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha advertit que l’Entry/Exit System (EES) pot tenir un impacte directe sobre el sector turístic, especialment pel que fa a la contractació de personal per a la temporada d’hivern i futures. Torres ha explicat que "genera preocupació justament perquè la mà d’obra, al final, pel sector turístic, és un element molt important, i per això estem mantenint reunions amb el sector per veure de quina manera tots els implicats poden tindre la mà d’obra suficient". Tanmateix, el ministre defensa la contractació en origen per esmenar la situació de cara a les pròximes temporades.
El ministre ha reconegut, en declaracions als mitjans durant la presentació de la temporada d'hivern, que "hi ha reunions avançades justament en aquest sentit, èr poder aconseguir el personal necessari tenint en compte els efectes d’aquest Entry/ Exit System que ens afectaran, si no que ens afecten a curt termini, però a llarg termini també ens podrien afectar".
NACIONAL
Temporada d’hivern amenaçada
Dolors Moreno
Torres ha destacat que "ja s’està parlant de les qüestions de contractació en origen, és a dir, contractació en origen vol dir les empreses ja contracten en origen amb el transport pagat fins aquí al Principat d’Andorra, possibilitats d’allotjament i després el retorn als seus països d’origen".
NACIONAL
Espot afirma que la contractació en origen és ja una obligació
Dolors Moreno
El ministre ha apuntat que "aquesta entenc que serà la tònica dels pròxims anys", deixant clar que el Govern i el sector hauran d’adaptar-se progressivament a les noves condicions que imposarà el sistema europeu de control fronterer.