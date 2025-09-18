Informe de la Cambra
Espot afirma que la contractació en origen és ja una obligació
El cap de Govern anuncia un pressupost record en inversió durant la presentació de l'informe de la Cambra
El cap de Govern, Xavier Espot, ha respost el discurs de la Cambra amb un parlament que ha combinat reflexions i anuncis. I en referència a la necessitat de mà d'obra ha deixat clar que les quotes no seran superiors a les de l'any passat i que la contractació en origen ha deixat de ser una opció per passar a ser una obligació. I no només per les necessitats de controlar i planificar el creixement, també per les noves obligacions imposades pels països de l'entorn que exigeixen major traçabilitat dels treballadors que es contracten. Ha avançat que s'hi està treballant i que el nomenament d'Eva Descàrrega com a ambaixadora prop de Llatinoamèrica n'ha de ser una palanca. També s'ha referit, sense esmentar explícitament la proposició de llei de Concòrdia al risc d'estigmatitzar residents passius i treballadors per compte propi."Bona part d'ells aporten molt valor afegit al nostre país", ha afirmat.
Espot també ha deixat clar que les quotes no seran superiors a les de l'any passat i que no és per "fer la guitza" a l'empresariat sinó per la necessitat de controlar el creixement demogràfic.
El cap de Govern també ha anunciat un pressupost per al 2026 de rècord en inversions amb els vials de Sant Julià i la Massana i que tindrà una partida de 5 milions per innovació.
NACIONAL
Espot anuncia un pla de xoc anticontraban al Pas
Dolors Moreno