PODRIA AFECTAR FINS A 1.500 TREBALLADORS
L’aplicació de l’Entry/Exit posa en alerta màxima la Unió Hotelera
La patronal adverteix que la nova normativa europea pot deixar a fora la meitat dels temporers
La Unió Hotelera (UHA) va advertir ahir que l’aplicació imminent del nou sistema europeu Entry/Exit System (EES) podria tenir un impacte molt negatiu sobre la contractació de personal per a la temporada d’hivern. Segons el president de l’entitat, Jordi París, fins al 50% dels treballadors temporers que habitualment cobreixen llocs de treball al sector hoteler en podrien quedar exclosos arran de les noves exigències documentals per accedir a territori Schengen.
París va admetre que la notícia “no ha estat ben rebuda” pel sector, que afronta la situació “amb preocupació” i “a contrarellotge”, per buscar alternatives viables. “Ens ha arribat una notícia que canvia completament les regles del joc”, va declarar. En aquest sentit, va destacar que ja s’estan buscant fórmules per revertir el problema i garantir el personal necessari per mantenir la qualitat del servei durant l’hivern.
“Ens ha arribat una notícia que canvia completament les regles del joc”
Les primeres estimacions apunten que la nova normativa podria afectar entre 1.400 i 1.500 dels aproximadament 3.500 a 4.000 contractes temporals habituals. Tot i això, París va insistir que les dades s’han de prendre amb cautela fins a tenir una anàlisi més precisa. Per aquest motiu, la UHA va convocar ahir una assemblea extraordinària amb els 140 associats per recollir impressions i detectar problemàtiques concretes als establiments.
“Probablement, s’hauran de fer propostes salarials per sobre del que s’havia previst”
Davant d’aquesta situació, una de les estratègies plantejades és la diversificació de l’origen dels treballadors. París va assenyalar que es donarà prioritat a la contractació de persones procedents de la Unió Europea, que podran complir els nous requisits d’entrada sense dificultats. També va remarcar la importància de potenciar la contractació en origen, una línia que ja s’estava treballant conjuntament amb els ministeris de Treball i Interior, però que s’ha vist accelerada per l’entrada en vigor del sistema EES.
Tot i aquestes alternatives, París va reconèixer que “el gruix de persones que estan en millors condicions i més disposades a venir a treballar continuen sent les que provenen dels països sud-americans”, col·lectiu que podria veure’s especialment afectat per les noves restriccions d’entrada.
L’impacte no serà només quantitatiu. El president de la UHA va advertir que el nou escenari tindrà conseqüències econòmiques i organitzatives per als establiments. “Probablement, s’hauran de fer propostes salarials per sobre del que s’havia previst. També hi haurà despeses addicionals en allotjament, transport o contractació de personal extra”, va dir. Aquesta pressió podria repercutir negativament en els beneficis empresarials i, sobretot, en la qualitat del servei, especialment en un inici de temporada que es preveu amb ocupacions molt elevades durant el pont de la Puríssima.
Relació amb el Govern
Malgrat tot, París va voler deixar clar que no hi ha cap malestar amb l’executiu. “El Govern ens ha explicat sempre el que hi havia. Aquesta mesura prové d’Espanya i hem treballat braç a braç amb les autoritats des del començament de l’any en la preparació de la contractació en origen”, va puntualitzar el president de l’entitat.
París va remarcar que la Unió Hotelera manté un “flux constant de comunicació” amb els seus associats i que esperava recollir, en la reunió d’ahir a la tarda, propostes útils per afrontar una situació que ha definit com “un abans i un després” per al sector.
ANDORRA A TAULA REFORÇA EL PAPER DE MOTOR GASTRONÒMIC
París va destacar que l’esdeveniment “és una de les cites gastronòmiques més consolidades del país”, i va celebrar l’increment de participació, amb 33 establiments inscrits. L’any passat es van servir més de 3.100 menús i superar aquesta xifra seria, segons va dir, “tot un èxit”.
Trabal va posar en valor el turisme gastronòmic com una eina de suport al teixit econòmic i als petits negocis del país. L’esdeveniment, organitzat per la Unió Hotelera, coincideix amb la campanya Shop in Andorra i té com a objectiu reforçar la gastronomia com a atractiu turístic i eix identitari.
Els menús, d’entre 35 i 70 euros, ofereixen una àmplia varietat de propostes de temporada. París va remarcar que una bona experiència gastronòmica pot afavorir l’estada dels visitants i contribuir positivament a les dades de pernoctació.