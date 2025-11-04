Treballadors
La Unió Hotelera alerta que fins al 50% dels temporers podrien quedar exclosos per l'Entry/Exit
El president de l'associació, Jordi París, es mostra confiat en "salvar" la temporada d'hivern
El president de la Unió Hotelera d’Andorra, Jordi París, ha advertit que l’aplicació de la nova normativa europea Entry Exit System (EES) podria deixar fora fins al 50% dels treballadors temporers que habitualment venen a treballar a Andorra durant la temporada d’hivern. París ha reconegut que la notícia "no ha estat ben rebuda" pel sector, que afronta la situació "amb preocupació" i "a contrarellotge" per trobar solucions.
"Hem de sobreposar-nos i buscar les solucions possibles per tirar endavant la temporada. És una notícia que impacta directament la contractació, econòmicament i qualitativament", ha admès París.
La Unió Hotelera estima que "l’impacte pot estar al voltant del 50%", tot i que París ha subratllat que "són dades que s’han d’agafar amb pinces", ja que avui a la tarda s’ha convocat una assemblea extraordinària amb els associats per avaluar la situació amb més precisió. Si aquestes xifres s’acaben confirmant, la mesura podria afectar entre 1.400 i 1.500 treballadors, d’un total de 3.500 o 4.000 contractes temporals.
"Ens ha arribat una notícia que canvia completament les regles del joc", ha afirmat el president de l’entitat. "El que estem fent des de la setmana passada és mirar de revertir aquesta situació i trobar vies de solució per poder tirar endavant la temporada d’hivern amb la mà d’obra necessària per mantenir la qualitat del servei".
Una de les principals línies d’actuació implica diversificar l’origen dels temporers. "Ara, prioritzaríem el fet d'atraure interès de la mà d'obra que provingui de la Unió Europea i que tindrà tots els papers correctament preparats", ha explicat París, tot afegint que la contractació en origen també pot ser una eina per gestionar-ho. Tot i això, ha reconegut que "el gruix de persones que estan en millors condicions i més disposades a venir a treballar continuen sent les que provenen dels països sud-americans".
El president de la Unió Hotelera ha insistit que el sector "seguirà treballant de la mà del Govern" i dins dels canals legals establerts, prioritzant "la contractació en origen". De fet, ha recordat que aquesta mesura "ja s’estava treballant conjuntament amb el ministeri de Treball i d’Interior, però s’ha hagut d’accelerar arran d’aquesta nova normativa".
París ha qualificat el canvi normatiu com "un abans i un després per a la contractació de persones a Andorra". Segons ha dit, ara caldrà actuar "amb immediatesa" per garantir que la temporada d’hivern no quedi compromesa. "Si Déu vol, podrem cobrir les vacants, però de cara al 2026 haurem de fer una reflexió profunda entre tots els actors implicats per encarrilar bé aquesta nova situació", ha reconegut.
Impacte econòmic i qualitatiu
El dirigent hoteler no ha amagat la seva preocupació. "Probablement s’hauran de fer propostes salarials per sobre del que s’havia previst. També hi haurà despeses addicionals en allotjament, transport o contractació de personal extra. Tot això repercutirà directament en els beneficis de les empreses", ha expressat, tot advertint, a més, que el repte principal serà evitar que aquesta pressió "acabi afectant la qualitat del servei", especialment en un moment de gran afluència turística molt "optimista pel sector". "D’aquí a poc més d’un mes, amb el pont de la Puríssima, podríem tenir ocupacions del 80, 90 o fins i tot 100%, i seria molt negatiu començar la temporada amb manca de personal", ha apuntat.
París ha volgut deixar clar que no hi ha cap malestar amb el Govern. "El Govern ens ha explicat sempre el que hi havia, hem treballat des de començaments del 2025 en el programa de contractació en origen, i aquesta mesura [l'Entry Exit System] prové d’Espanya, per tant, no hi ha cap retret cap a l’administració andorrana".
El president ha destacat que la Unió Hotelera manté "un flux constant de comunicació amb els seus 140 associats", i que aquesta tarda s’espera "una participació elevada" a l’assemblea extraordinària. "Volem recollir idees i situacions concretes de cada establiment per veure com podem ajudar a pal·liar aquesta situació", ha conclòs.
