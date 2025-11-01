EL MODEL ENTRY/EXIT
“Qui farà les nostres feines?”
La preocupació s’instaura en les persones migrades que arriben al Principat per treballar, sobretot, en sectors com la restauració
“Incertesa i desconeixement”. Així van valorar les persones migrades extracomunitàries consultades pel Diari la seva situació a la porta del Servei d’Immigració d’Andorra. “Nosaltres hem vingut a treballar i entenem que aquest país és petit i no hi cap tothom, però si nosaltres no venim a fer aquestes feines, qui les farà?”, exclamava una dona colombiana que va arribar al Principat per treballar al sector de l’hoteleria, un dels que, probablement, es veuran més afectats pel nou sistema Entry/Exit.
La CEA augura un encariment dels serveis turístics durant la propera temporada
Espanya començarà a aplicar a Andorra aquesta nova regulació migratòria a partir del 2 de febrer, avançant així la data inicialment prevista, que era el 9 d’abril, un cop finalitzada la temporada d’hivern.
La frontera no es toca
Joan Ramon Baiges
Segons va informar el ministre portaveu, Guillem Casal, el Govern va rebre amb sorpresa l’avançament i, per aquest motiu, va decidir modificar d’urgència el reglament del servei d’immigració. Des de dijous, els sol·licitants de permisos de residència i treball extracomunitaris han d’estar en situació regular dins dels estats membres de l’espai Schengen. Casal va explicar que això implica no haver superat els 90 dies de permanència dins de l’espai Schengen en un període de 180 dies, i va advertir que les sol·licituds sense la documentació acreditativa no es podran tramitar. “L’empresa amb què venim ens va explicar la situació i ens va ajudar a fer els tràmits perquè nosaltres no havíem sentit res sobre aquest nou sistema, però per sort ho tenim tot en regla i no hi ha hagut més problemes”, va explicar un temporer argentí.
El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, va advertir dimecres que entre un 25% i un 30% dels treballadors no podrien complir el requisit, fet que comportaria autoritzacions d’immigració que no es podrien regularitzar. La patronal va posar sobre la taula la possibilitat d’establir convenis amb països d’Amèrica Llatina, “com és el cas del Canadà”, va subratllar Cadena ahir, després de la reunió del CES. “Això comporta que els temporers hagin de venir amb un bitllet d’avió de tornada i amb un allotjament, i això comportarà increments” en les despeses per portar treballadors, fet que pot encarir els serveis donats per les empreses, va advertir.