La frontera no es toca
L’ambaixador precisa que els controls no alteraran la temporada turística ni limitaran la mobilitat al riu Runer
En qüestió d’’un dia la truita s’ha girat. L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy, va assegurar ahir que l’entrada en vigor del sistema europeu Entry/Exit (EES), previst per al 2 de febrer, no afectarà la temporada d’hivern i que els controls a la frontera entre Espanya i Andorra continuaran com fins ara, de manera aleatòria. “Aquí no hi haurà cues per controlar tothom. Es mantindran els controls aleatoris, com fins ara”, va afirmar, tot remarcant que “no tenim la més mínima intenció de modificar la qüestió dels controls”.
L’ambaixador va voler llançar un missatge de tranquil·litat davant la preocupació generada entre els empresaris i una part de l’opinió pública per l’avançament de la implantació del sistema europeu de control d’entrada i sortida de ciutadans extracomunitaris. “Crec que la gent ha d’estar tranquil·la. No hi ha cap hostilitat real. Tot aquest neguit ve del desconeixement”, va dir. I va insistir que la mesura no és una iniciativa de Madrid, sinó una aplicació comuna a tot l’espai Schengen impulsada des de Brussel·les. “No és una decisió espanyola, i s’ha d’aplicar com a la resta de països Schengen”, va aclarir.
Pérez-Desoy va indicar que durant el període de proves, que s’estendrà fins al 30 d’abril, els dos sistemes –l’actual i el nou– coexistiran. Aquest període servirà per anar provant i ajustar-ne el funcionament, tal com ja s’està fent des d’aquesta setmana a l’aeroport del Prat. El diplomàtic espanyol va deixar clar que “no hi ha cap interès ni a provocar cues ni que això afecti la campanya d’hivern”. I va recordar que l’aplicació del sistema a les fronteres de l’espai Schengen és progressiva i controlada, amb suport tècnic i mecanismes de coordinació entre estats.
Davant els dubtes que van sorgir arran de les declaracions del delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, sobre la situació dels anomenats falsos transfronterers, l’ambaixador va assegurar que “no es van interpretar bé les seves paraules”. Pérez-Desoy va voler separar el desplegament del sistema europeu de control d’entrades i sortides i el debat sobre la gestió dels permisos de treball i residència, i va explicar que les paraules de Prieto no pretenien en cap cas establir cap condició ni posar pressió sobre Andorra.
Relacions bones
Sobre aquesta qüestió, va reiterar que les relacions bilaterals entre Espanya i Andorra són bones i constructives. “Les excel·lents relacions bilaterals que tenim amb Andorra exclouen les mesures de pressió. Encara més si tenim en compte que disposem d’un mecanisme de diàleg bilateral obert sobre temes migratoris, i que reiteradament hem dit que n’estem molt satisfets”, va remarcar. També va valorar positivament les mesures recents adoptades pel Govern en matèria d’immigració, com la contractació en origen o la limitació de l’empadronament com a via per acreditar residència legal a Espanya.
El diplomàtic va voler posar en relleu que el Govern ja fa temps que treballa per adaptar-se als nous estàndards europeus, i que la col·laboració entre tots dos països és constant. De fet, va anunciar que s’ha proposat a l’executiu l’obertura d’un mecanisme d’intercanvi tècnic per aclarir dubtes concrets que puguin sorgir durant la implantació del sistema EES. “Quan tinguin un cas concret, que ens ho facin saber, ho estudiarem i en parlarem. Són temes tècnics, complexos, i a vegades no es veu la solució d’entrada, però com que hi ha aquest diàleg permanent, crearem una hotline de dubtes per resoldre-ho”, va avançar.
Pel que fa a l’aeroport d’Andorra-la Seu, va reiterar que la possibilitat que esdevingui punt de frontera exterior Schengen no és cap exigència ni moneda de canvi per part d’Espanya. “El Govern fa molt de temps que té interès a implantar un punt de frontera exterior Schengen a l’aeroport. Fa anys. I sí, es pot fer.” Va explicar que la implantació del sistema Entry/Exit hi obligaria a instal·lar els equips corresponents, com escàners, tòtems i sistemes digitals, igual que en qualsevol altra frontera exterior de la UE, però que això forma part d’un procés tècnic, no polític. “És un tema seriós, però es pot fer. No hi ha cap objecció. De cap manera és una condició. És una reflexió sobre el moment actual: el tema migratori és clau a Europa.”
També va voler adreçar-se directament als sectors que més preocupació han mostrat, especialment el turisme i l’hostaleria. “No hi haurà cues, no hi haurà col·lapse, no s’afectarà la temporada. I això ho dic amb tota la responsabilitat.” Va defensar que les empreses poden continuar contractant temporers, sempre que es compleixi amb els requisits establerts pel reglament comunitari, com ara no haver superat els 90 dies dins de l’espai Schengen en règim de turista. “Aquest requisit no l’hem inventat ara. Ja existia, simplement s’implementa una eina per comprovar-lo”, va puntualitzar el diplomàtic.